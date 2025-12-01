Відео
Головна Одеса Одеса вже готується до зимових свят — фоторепортаж з центра міста

Одеса вже готується до зимових свят — фоторепортаж з центра міста

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 19:47
Новорічне оформлення Одеси — фоторепортаж
Прикрашений фасад готелю. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси розпочалося новорічне оформлення, і головні вулиці вже набувають святкового вигляду. Магазини, готелі та ресторани прикрасили вітрини гірляндами та іграшками, створюючи атмосферу, яку багато хто з містян чекав весь рік.

Журналісти Новини.LIVE побували в центрі Одеси та зафільмували підготовку до Нового року.

Одеса вже готується до зимових свят
Новорічна ялинка на вітрині закладу. Фото: Новини.LIVE
Прикрашений фасад
Святкові кульки, якими прикрасили фасад. Фото: Новини.LIVE

Місто занурюється у святковий настрій

До Нового року ще кілька тижнів, але центральні райони Одеси вже сяють світлом гірлянд. На вітринах з’явилися декоративні іграшки, ліхтарики та кольорові кульки. Заклади на Дерибасівській, Приморському бульварі та прилеглих вулицях почали оновлювати оформлення, щоб додати місту більше тепла та затишку.

Новорічні кульки на фасаді
Новорічні прикраси в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
Фігурка Санти в Одесі
Новорічні іграшки. Фото: Новини.LIVE
Ялинка на вітрині
Прикрашена ялинка. Фото: Новини.LIVE

Вечірні прогулянки зараз нагадують атмосферу європейських різдвяних міст: світло від гірлянд відбивається у вікнах, а вулиці стають яскравішими з кожним днем. Деякі ресторани навіть встановили перші тематичні інсталяції, поруч з якими вже фотографуються перехожі.

М'які іграшки на вітрині
Вітрину прикрасили іграшковими ведмедями. Фото: Новини.LIVE
Новорічні прикраси
Фасад прикрашений новорічними кульками. Фото: Новини.LIVE
Одеса перед святами
Прикрашена ялинка в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Святкове сяйво в центрі

Готелі та магазини також долучилися до оздоблення: на фасадах з’явилися світлові панно та новорічні композиції. Увечері центр Одеси стилізовано переливається — гірлянди мерехтять різними кольорами, створюючи ефект суцільного сяйва.

Тематичні локації в Одесі
Прикрашений фасад готелю в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Новорічні іграшки на вітрині
Новорічні фігурки. Фото: Новини.LIVE
Фоторепортаж з центра Одеси
Різнокольорові кульки на фасаді. Фото: Новини.LIVE

Такі прикраси стануть основою майбутніх святкових маршрутів, які традиційно привертають туристів і дарують місцевим відчуття наближення казкових днів. Водночас міські служби готують нові локації, які запрацюють ближче до середини грудня.

Новорічна карусель
Новорічна карусель на Грецькій вулиці. Фото: Новини.LIVE
Елемент новорічної каруселі
Фігурка коня на каруселі. Фото: Новини.LIVE
Новорічна ялинка
Прикраси на ялинці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі підприємці прикрасили узбережжя одразу кількома ялинками та ліхтарями. Також ми писали, що в центрі міста почали встановлювати Новорічну ялинку — цього року нова локація.  

Одеса свята Різдво Новини Одеси прикраси Новий рік 2025
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
