Новорічне оформлення Одеси — фоторепортаж

Одеса вже готується до зимових свят — фоторепортаж з центра міста
У центрі Одеси розпочалося новорічне оформлення, і головні вулиці вже набувають святкового вигляду. Магазини, готелі та ресторани прикрасили вітрини гірляндами та іграшками, створюючи атмосферу, яку багато хто з містян чекав весь рік.
Журналісти Новини.LIVE побували в центрі Одеси та зафільмували підготовку до Нового року.
Місто занурюється у святковий настрій
До Нового року ще кілька тижнів, але центральні райони Одеси вже сяють світлом гірлянд. На вітринах з’явилися декоративні іграшки, ліхтарики та кольорові кульки. Заклади на Дерибасівській, Приморському бульварі та прилеглих вулицях почали оновлювати оформлення, щоб додати місту більше тепла та затишку.
Вечірні прогулянки зараз нагадують атмосферу європейських різдвяних міст: світло від гірлянд відбивається у вікнах, а вулиці стають яскравішими з кожним днем. Деякі ресторани навіть встановили перші тематичні інсталяції, поруч з якими вже фотографуються перехожі.
Святкове сяйво в центрі
Готелі та магазини також долучилися до оздоблення: на фасадах з’явилися світлові панно та новорічні композиції. Увечері центр Одеси стилізовано переливається — гірлянди мерехтять різними кольорами, створюючи ефект суцільного сяйва.
Такі прикраси стануть основою майбутніх святкових маршрутів, які традиційно привертають туристів і дарують місцевим відчуття наближення казкових днів. Водночас міські служби готують нові локації, які запрацюють ближче до середини грудня.
Нагадаємо, в Одесі підприємці прикрасили узбережжя одразу кількома ялинками та ліхтарями. Також ми писали, що в центрі міста почали встановлювати Новорічну ялинку — цього року нова локація.
Читайте Новини.LIVE!