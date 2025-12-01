Новорічне оформлення Одеси — фоторепортаж

Прикрашений фасад готелю. Фото: Новини.LIVE

У центрі Одеси розпочалося новорічне оформлення, і головні вулиці вже набувають святкового вигляду. Магазини, готелі та ресторани прикрасили вітрини гірляндами та іграшками, створюючи атмосферу, яку багато хто з містян чекав весь рік.

Журналісти Новини.LIVE побували в центрі Одеси та зафільмували підготовку до Нового року.

Новорічна ялинка на вітрині закладу. Фото: Новини.LIVE

Святкові кульки, якими прикрасили фасад. Фото: Новини.LIVE

Місто занурюється у святковий настрій

До Нового року ще кілька тижнів, але центральні райони Одеси вже сяють світлом гірлянд. На вітринах з’явилися декоративні іграшки, ліхтарики та кольорові кульки. Заклади на Дерибасівській, Приморському бульварі та прилеглих вулицях почали оновлювати оформлення, щоб додати місту більше тепла та затишку.

Новорічні прикраси в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Новорічні іграшки. Фото: Новини.LIVE

Прикрашена ялинка. Фото: Новини.LIVE

Вечірні прогулянки зараз нагадують атмосферу європейських різдвяних міст: світло від гірлянд відбивається у вікнах, а вулиці стають яскравішими з кожним днем. Деякі ресторани навіть встановили перші тематичні інсталяції, поруч з якими вже фотографуються перехожі.

Вітрину прикрасили іграшковими ведмедями. Фото: Новини.LIVE

Фасад прикрашений новорічними кульками. Фото: Новини.LIVE

Прикрашена ялинка в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Святкове сяйво в центрі

Готелі та магазини також долучилися до оздоблення: на фасадах з’явилися світлові панно та новорічні композиції. Увечері центр Одеси стилізовано переливається — гірлянди мерехтять різними кольорами, створюючи ефект суцільного сяйва.

Прикрашений фасад готелю в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Новорічні фігурки. Фото: Новини.LIVE

Різнокольорові кульки на фасаді. Фото: Новини.LIVE

Такі прикраси стануть основою майбутніх святкових маршрутів, які традиційно привертають туристів і дарують місцевим відчуття наближення казкових днів. Водночас міські служби готують нові локації, які запрацюють ближче до середини грудня.

Новорічна карусель на Грецькій вулиці. Фото: Новини.LIVE

Фігурка коня на каруселі. Фото: Новини.LIVE

Прикраси на ялинці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі підприємці прикрасили узбережжя одразу кількома ялинками та ліхтарями. Також ми писали, що в центрі міста почали встановлювати Новорічну ялинку — цього року нова локація.