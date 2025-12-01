Новогоднее оформление Одессы - фоторепортаж

Одесса уже готовится к зимним праздникам — фото из центра города
В центре Одессы началось новогоднее оформление, и главные улицы уже приобретают праздничный вид. Магазины, гостиницы и рестораны украсили витрины гирляндами и игрушками, создавая атмосферу, которую многие из горожан ждали весь год.
Журналисты Новини.LIVE побывали в центре Одессы и сняли подготовку к Новому году.
Город погружается в праздничное настроение
До Нового года еще несколько недель, но центральные районы Одессы уже сияют светом гирлянд. На витринах появились декоративные игрушки, фонарики и цветные шарики. Заведения на Дерибасовской, Приморском бульваре и прилегающих улицах начали обновлять оформление, чтобы добавить городу больше тепла и уюта.
Вечерние прогулки сейчас напоминают атмосферу европейских рождественских городов: свет от гирлянд отражается в окнах, а улицы становятся ярче с каждым днем. Некоторые рестораны даже установили первые тематические инсталляции, рядом с которыми уже фотографируются прохожие.
Праздничное сияние в центре
Отели и магазины также присоединились к украшению: на фасадах появились световые панно и новогодние композиции. Вечером центр Одессы стилизованно переливается — гирлянды мерцают разными цветами, создавая эффект сплошного сияния.
Такие украшения станут основой будущих праздничных маршрутов, которые традиционно привлекают туристов и дарят местным ощущение приближения сказочных дней. Одновременно городские службы готовят новые локации, которые заработают ближе к середине декабря.
Напомним, в Одессе предприниматели украсили побережье сразу несколькими елками и фонарями. Также мы писали, что в центре города начали устанавливать Новогоднюю елку — в этом году новая локация.
