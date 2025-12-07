Обновление дорог Одессы: ремонт, знаки и новые столбики

Обновление дорог в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе продолжаются работы по восстановлению городской дорожной инфраструктуры. Специалисты коммунального учреждения "СМЭП" проводят ремонты после ДТП, обновляют знаки и устанавливают ограничительные столбики в местах, где они нужны для безопасности.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Ограничительные столбики. Фото: ОГС

Ремонты после ДТП

Коммунальщики регулярно ликвидируют последствия дорожных происшествий. На этой неделе они отремонтировали поврежденные после ДТП ограждения и колесоотбойники, а также восстановили другие элементы, которые влияют на безопасность движения.

Новые дорожные знаки в Одессе. Фото: ОГС

В частности, на улице Независимости отремонтирован колесоотбойник, а на улице Алексея Вадатурского — восстановлен островок безопасности, который повредили во время ДТП вблизи Городской клинической больницы №10.

Новые знаки и столбики в центре города

В исторической части Одессы заменили устаревшие и поврежденные дорожные знаки на новые. Это позволяет повысить видимость и ориентирование для водителей и пешеходов.

Коммунальщики устанавливают столбики. Фото: ОГС

Кроме того, специалисты установили новые ограничительные столбики вдоль улицы Европейской — от улицы Нины Строкатой до Европейской площади. Столбики также отремонтировали на Греческой площади.

Где появились новые ограничительные элементы

Еще один комплекс работ выполнили на перекрестке улиц Космонавтов и Героев Крут. Здесь установили новые столбики, которые должны помешать хаотичной парковке и повысить безопасность пешеходных переходов.

Столбики на улице Нины Строкатой. Фото: ОГС

Такие элементы особенно важны в районах с плотным движением и узкими тротуарами, где неправильная парковка часто создает препятствия для пешеходов.

Напомним, в Одессе зажгли огни на главной елке города. Также мы показывали, как Одесса готовится к новогодним праздникам.