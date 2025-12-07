Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе обновляют дороги — что уже отремонтировали

В Одессе обновляют дороги — что уже отремонтировали

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 12:05
Обновление дорог Одессы: ремонт, знаки и новые столбики
Обновление дорог в Одессе. Фото: ОГС

В Одессе продолжаются работы по восстановлению городской дорожной инфраструктуры. Специалисты коммунального учреждения "СМЭП" проводят ремонты после ДТП, обновляют знаки и устанавливают ограничительные столбики в местах, где они нужны для безопасности.

Об этом в воскресенье, 7 декабря, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама
Читайте также:
Ремонт доріг в Одесі
Ограничительные столбики. Фото: ОГС

Ремонты после ДТП

Коммунальщики регулярно ликвидируют последствия дорожных происшествий. На этой неделе они отремонтировали поврежденные после ДТП ограждения и колесоотбойники, а также восстановили другие элементы, которые влияют на безопасность движения.

Світлофор в Одесі
Новые дорожные знаки в Одессе. Фото: ОГС

В частности, на улице Независимости отремонтирован колесоотбойник, а на улице Алексея Вадатурского — восстановлен островок безопасности, который повредили во время ДТП вблизи Городской клинической больницы №10.

Новые знаки и столбики в центре города

В исторической части Одессы заменили устаревшие и поврежденные дорожные знаки на новые. Это позволяет повысить видимость и ориентирование для водителей и пешеходов.

Стовпчики на Грецькій площі
Коммунальщики устанавливают столбики. Фото: ОГС

Кроме того, специалисты установили новые ограничительные столбики вдоль улицы Европейской — от улицы Нины Строкатой до Европейской площади. Столбики также отремонтировали на Греческой площади.

Где появились новые ограничительные элементы

Еще один комплекс работ выполнили на перекрестке улиц Космонавтов и Героев Крут. Здесь установили новые столбики, которые должны помешать хаотичной парковке и повысить безопасность пешеходных переходов.

Стовпчики безпеки
Столбики на улице Нины Строкатой. Фото: ОГС

Такие элементы особенно важны в районах с плотным движением и узкими тротуарами, где неправильная парковка часто создает препятствия для пешеходов.

Напомним, в Одессе зажгли огни на главной елке города. Также мы показывали, как Одесса готовится к новогодним праздникам.

Одесса ремонт дороги Одесская область реставрация Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации