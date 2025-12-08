Відключення світла в Одесі — скільки триватимуть графіки

Електрик ремонтує обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі та області відключення електроенергії можуть тривати всю зиму й припинитися лише на початку квітня. Ситуацію ускладнюють технічні обмеження енергосистеми та постійні удари Росії по критичній інфраструктурі.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" повідомив голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв.

Графіки залишаться до весни

За словами Станіслава Ігнатьєва, українцям, зокрема й жителям Одещини, слід підготуватися до тривалого періоду нестабільного електропостачання. Він припускає, що можливо в графіках відключення світла доведеться жити всю зиму.

"На превеликий жаль, ми маємо звикнути до цих графіків. Вони будуть довгими, триватимуть усю зиму й, у кращому випадку, залишать нас десь на початку квітня. Графіки будуть тривалими й складними, але треба до них звикнути і жити в цих графіках", — зазначив він.

Ситуація не покращиться швидко

Він каже, що швидке відновлення енергосистеми неможливе навіть за умови міжнародної підтримки. Частину обладнання, яке надають партнери, важко адаптувати до українських мереж.

"Дуже швидко не можна відновити енергосистему. Ми не можемо європейське обладнання пристосувати для нашої системи. Крім того, у нас різні класи напруги з європейцями. Якщо в Європі робоча напруга 220-225 кВ, то в нас — 35. Це заганяє нас у межі, які наші партнери не можуть подолати", — пояснив експерт.

Станіслава Ігнатьєв зазначає, що додатковим фактором є системні атаки РФ на критичні об'єкти.

"Вони знаходять вузькі точечки й б’ють саме по них, щоб українці не мали різдвяні й новорічні ялинки зі стабільним освітленням", — сказав Ігнатьєв.

Він також назвав три сценарії прогнозів щодо світла: оптимістичний, песимістичний та проміжний сценарії.

"Оптимістичний сценарій — ми не панікуємо, живемо з приладами накопичення електроенергії. Негативний сценарій — ворог продовжить бити по наших елементах енергосистеми, і ми добами будемо сидіти без світла. Середньозважений — треба звикнути до графіків, які були раніше: 4 години через 4", — додав експерт.

Нагадаємо, цими вихідними Росія ударними дронами пошкодила енергооб'єкт на Одещині. Також ми писали, що наразі внаслідок російських обстрілів без електропостачання залишаються мешканці п'яти областей України.