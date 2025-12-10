В Одесской области стало больше отключений света: появились новые графики

Электрик проверяет автоматы. Фото иллюстративное: freepik

В Одесской области сегодня, 10 декабря, увеличилось количество отключений электроэнергии на 0,5 очереди. Обновленные графики света уже действуют.

Об этом сообщили на официальном сайте ДТЭК Одесские электросети.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к какой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Плановые отключения света в Одессе

Кроме графиков сегодня в Одессе также действуют плановые отключения света. Энергетики проводят ремонты по следующим адресам:

Северный РЭС

Работы до 16:00

ул. Котлеевская, 1, 1А, 3, 4

ул. Гордиенко, 5в, 7, 7б, 8, 12, 12б

Левадная. 1, 1а, 1в, 8, 9, 10, 12, 14, 16

ул. Мазепы Ивана, 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 5, 5-А

ул. Матюшенко, 2, 2а

ул. Рождественская, 1-12

ул. Трусовская, 4А, 5А, 6, 6Б

Училищная, 1-23 / корп. 6

ул. Хорошенко, 1-10

пл. Молодежи, 2, 17а

Центральный РЭС

Работы до 19:00

ул. А. Вадатурского, 16

Южный РЭС

Работы до 20:00

Ивасюка Владимира, 3

ул. Солнечная, 29

переулок Приморский, 2, 2а, 2Б, 3/5, 4, 4а, 4б

просп. Свободы, 66-88 / корп. 9, 88, 101А, 101/2-105а

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений электроэнергии света. Также ограничения будут действовать в Киеве..