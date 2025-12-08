Загрязнение Сухого лимана после ударов - что известно

Загрязненный лиман в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Сухом лимане в Одесской области зафиксировали уже второе масштабное загрязнение за последний год. Оба случая произошли после ракетных ударов РФ по портовой инфраструктуре, где хранилось подсолнечное масло. Сумма экологического ущерба измеряется миллиардами гривен.

Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Реклама

Читайте также:

Масло в Сухом лимане, что в Одесской области. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

Первая утечка более 125 тонн масла

В госинспекции говорят, что 9 октября 2024 года после ракетной атаки произошло массовое разрушение объектов припортовой инфраструктуры, что повлекло утечку более 125 тонн подсолнечного масла в Сухой лиман. Инспекция по охране окружающей природной среды рассчитала убытки — 10 900 368 000 грн.

Тогда эксперты отмечали, что такое количество органической смеси создает длительную биологическую нагрузку на водоем. Ведь нарушается кислородный баланс, погибают организмы, а восстановление экосистемы может длиться годами.

История повторилась через год

Ровно через год, 9 октября 2025-го, захватнические действия России снова привели к разрушениям на том же объекте. Вследствие очередного повреждения припортовых емкостей в лиман снова попали значительные объемы масла. Размер экологического ущерба на этот раз составил 2 745 890 000 грн.

Хотя потери были меньше, чем в прошлом году, экологи отмечают, что повторное загрязнение увеличивает риски для биоразнообразия и затрудняет восстановление водоема.

Напомним, украинская разведка получила секретные материалы, подтверждающие подготовку Россией ударов по нефтебазам и химическим складам в устье Днепра. Также мы писали, что в конце ноября в Керченском проливе снова зафиксировали большие мазутные загрязнения.