Оползни в Черноморце и Санжейке: побережье Одесской области разрушается

Пляж в Черноморце. Фото иллюстративное: сайт 048

Побережье Одесской области переживает новый этап разрушений. В Черноморце склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться, а в Санжейке оползень уже уничтожил часть пляжа. Люди призывают власти действовать, пока берег не начал исчезать быстрее, чем на это реагируют чиновники.

Петиция об укреплении пляжа "Черноморка" появилась на сайте Одесского городского совета.

Петиция из-за аварийного склона в Черноморке

На платформе "Социально активный гражданин" появилась петиция относительно опасного состояния склона в Черноморке. Автор обращения Мария Пих призывает руководителя Одесской городской военной администрации Сергея Лысака немедленно отреагировать на угрозу обвала.

В тексте петиции она напоминает, что пляж в Черноморке закрыт еще с 2013 года, но за это время не провели никаких работ по укреплению побережья.

"Пляж закрыт с 2013 года, ремонтных работ не проводилось. Если ситуация не изменится, через несколько лет недвижимость обвалится в море", — отмечает автор.

Разрушенный пляж в Черноморке. Фото иллюстративное: сайт 048

Оползень в Черноморке. Фото иллюстративное: сайт 048

В сети показали, как море забрало пляж в Санжейке

Пока в Черноморке собирают подписи под петицией, в Санжейке ситуация приобрела еще более острый вид. Активисты обнародовали видео, на котором видны последствия оползня — часть пляжа просто раскололась и отошла вплотную к морю.

По словам очевидцев, грунт начал сползать после штормов, которые подмыли нижние слои берега. На месте видны оборванные участки песка и резкий перепад высот, что свидетельствует о масштабе разрушения.

Местные жители говорят, что за последние годы берег в Санжейке "отступил" на несколько метров, а дома, расположенные выше, оказались в зоне потенциального риска.

Побережье Одесской области: оползни учащаются

Отметим, что проблема неустойчивых прибрежных склонов не ограничивается только Черноморкой и Санжейкой. В разные годы подобные оползни фиксировали:

в Лузановке;

в Аркадии;

в районе Таирова;

на 13-й и 16-й станциях Большого Фонтана.

Напомним, в Одессе директор частной компании получил подозрение за самовольное строительство на набережной пляжа "Ланжерон". Также мы писали, чем грозит отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе.