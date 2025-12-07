Зсуви в Чорноморці та Санжійці: узбережжя Одещини руйнується

Пляж в Чорноморці. Фото ілюстративне: сайт 048

Узбережжя Одещини переживає новий етап руйнувань. У Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може обвалитися, а в Санжійці зсув уже знищив частину пляжу. Люди закликають владу діяти, поки берег не почав зникати швидше, ніж на це реагують чиновники.

Петиція про укріплення пляжу "Чорноморка" з'явилася на сайті Одеської міської ради.

Реклама

Читайте також:

Петиція через аварійний схил у Чорноморці

На платформі "Соціально активний громадянин" з’явилася петиція щодо небезпечного стану схилу в Чорноморці. Авторка звернення Марія Піх закликає керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака негайно відреагувати на загрозу обвалу.

У тексті петиції вона нагадує, що пляж у Чорноморці закритий ще з 2013 року, але за цей час не провели жодних робіт з укріплення узбережжя.

"Пляж закритий з 2013 року, ремонтних робіт не проводилося. Якщо ситуація не зміниться, за декілька років нерухомість обвалиться в море", — зазначає авторка.

Зруйнований пляж у Чорноморці. Фото ілюстративне: сайт 048

Зсув у Чорноморці. Фото ілюстративне: сайт 048

В мережі показали, як море забрало пляж в Санжійці

Поки в Чорноморці збирають підписи під петицією, у Санжійці ситуація набула ще гострішого вигляду. Активісти оприлюднили відео, на якому видно наслідки зсуву — частина пляжу просто розкололась і відійшла впритул до моря.

За словами очевидців, ґрунт почав сповзати після штормів, які підмили нижні шари берега. На місці видно обірвані ділянки піску та різкий перепад висот, що свідчить про масштаб руйнування.

Місцеві жителі кажуть, що за останні роки берег у Санжійці "відступив" на кілька метрів, а будинки, розташовані вище, опинилися в зоні потенційного ризику.

Узбережжя Одещини: зсуви ширяться

Зазначимо, що проблема нестійких прибережних схилів не обмежується лише Чорноморкою та Санжійкою. У різні роки подібні зсуви фіксували:

у Лузанівці;

в Аркадії;

у районі Таїрова;

на 13-й і 16-й станціях Великого Фонтану.

Нагадаємо, в Одесі директор приватної компанії отримав підозру за самовільне будівництво на набережній пляжу "Ланжерон". Також ми писали, чим загрожує скасування правил експлуатації пляжів в Одесі.