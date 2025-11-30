В Одесі оголосили підозру директору готелю за самобуд на Ланжероні

Затримання директора готельного комплексу в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі директор приватної компанії отримав підозру за самовільне будівництво на набережній пляжу "Ланжерон". Відомо, що частина готельного комплексу зведена на землі громади, ділянку використовували безплатно протягом кількох років.

Про це у неділю, 30 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Самобуд на березі моря в Одесі

Прокуратура встановила, що керівник товариства, прагнучи розширити бізнес і збільшити прибутки, облаштував додаткові об’єкти відпочинку на ділянці, яка йому не належала. Йдеться про частину готельного комплексу, басейни, спа-зони та інші елементи інфраструктури, зведені просто на набережній у рекреаційній зоні.

За інформацією правоохоронців, із 2022 року готельний комплекс активно працює, а фірма отримує прибуток, використовуючи захоплену територію площею 0,0823 га безоплатно, хоча земля має належати громаді Одеси.

Збитки для міста

У прокуратурі зазначають, що через таку схему місцевий бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень, а громада втратила доступ до цінної прибережної землі.

Правоохоронці перевіряють можливу участь інших осіб у захопленні ділянки на Ланжероні. Також прокуратура вже подала клопотання до суду про арешт майна підприємства.

