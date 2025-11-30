Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі директора пляжного готелю підозрюють у зведенні самобуду

В Одесі директора пляжного готелю підозрюють у зведенні самобуду

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 13:32
В Одесі оголосили підозру директору готелю за самобуд на Ланжероні
Затримання директора готельного комплексу в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі директор приватної компанії отримав підозру за самовільне будівництво на набережній пляжу "Ланжерон". Відомо, що частина готельного комплексу зведена на землі громади, ділянку використовували безплатно протягом кількох років.

Про це у неділю, 30 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі. 

Реклама
Читайте також:

Самобуд на березі моря в Одесі

Прокуратура встановила, що керівник товариства, прагнучи розширити бізнес і збільшити прибутки, облаштував додаткові об’єкти відпочинку на ділянці, яка йому не належала. Йдеться про частину готельного комплексу, басейни, спа-зони та інші елементи інфраструктури, зведені просто на набережній у рекреаційній зоні.

За інформацією правоохоронців, із 2022 року готельний комплекс активно працює, а фірма отримує прибуток, використовуючи захоплену територію площею 0,0823 га безоплатно, хоча земля має належати громаді Одеси.

Збитки для міста

У прокуратурі зазначають, що через таку схему місцевий бюджет недоотримав понад 20 мільйонів гривень, а громада втратила доступ до цінної прибережної землі.

Правоохоронці перевіряють можливу участь інших осіб у захопленні ділянки на Ланжероні. Також прокуратура вже подала клопотання до суду про арешт майна підприємства.

Нагадаємо, у Німеччині взяли під варту українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють в причетності до підриву газопроводів "Північний потік". Також ми писали, що бізнесмена Тимура Міндіча, який є головним підозрюваним у корупційному скандалі у сфері енергетики, планують оголосити у міжнародний розшук.

Одеса пляж Одеська область готелі Новини Одеси підозра
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації