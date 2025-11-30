В Одессе объявили подозрение директору отеля за самострой на Ланжероне

В Одессе директора отеля подозревают в самовольном строительстве
В Одессе директор частной компании получил подозрение за самовольное строительство на набережной пляжа "Ланжерон". Известно, что часть гостиничного комплекса возведена на земле громады, участок использовали бесплатно в течение нескольких лет.
Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Самострой на берегу моря в Одессе
Прокуратура установила, что руководитель общества, стремясь расширить бизнес и увеличить прибыль, обустроил дополнительные объекты отдыха на участке, который ему не принадлежал. Речь идет о части гостиничного комплекса, бассейнах, спа-зонах и других элементах инфраструктуры, возведенных прямо на набережной в рекреационной зоне.
По информации правоохранителей, с 2022 года гостиничный комплекс активно работает, а фирма получает прибыль, используя захваченную территорию площадью 0,0823 га безвозмездно, хотя земля должна принадлежать общине Одессы.
Убытки для города
В прокуратуре отмечают, что из-за такой схемы местный бюджет недополучил более 20 миллионов гривен, а община потеряла доступ к ценной прибрежной земле.
Правоохранители проверяют возможное участие других лиц в захвате участка на Ланжероне. Также прокуратура уже подала ходатайство в суд об аресте имущества предприятия.
