Главная Одесса В Одессе директора отеля подозревают в самовольном строительстве

В Одессе директора отеля подозревают в самовольном строительстве

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 13:32
В Одессе объявили подозрение директору отеля за самострой на Ланжероне
Задержание директора гостиничного комплекса в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе директор частной компании получил подозрение за самовольное строительство на набережной пляжа "Ланжерон". Известно, что часть гостиничного комплекса возведена на земле громады, участок использовали бесплатно в течение нескольких лет.

Об этом в воскресенье, 30 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:

Самострой на берегу моря в Одессе

Прокуратура установила, что руководитель общества, стремясь расширить бизнес и увеличить прибыль, обустроил дополнительные объекты отдыха на участке, который ему не принадлежал. Речь идет о части гостиничного комплекса, бассейнах, спа-зонах и других элементах инфраструктуры, возведенных прямо на набережной в рекреационной зоне.

По информации правоохранителей, с 2022 года гостиничный комплекс активно работает, а фирма получает прибыль, используя захваченную территорию площадью 0,0823 га безвозмездно, хотя земля должна принадлежать общине Одессы.

Убытки для города

В прокуратуре отмечают, что из-за такой схемы местный бюджет недополучил более 20 миллионов гривен, а община потеряла доступ к ценной прибрежной земле.

Правоохранители проверяют возможное участие других лиц в захвате участка на Ланжероне. Также прокуратура уже подала ходатайство в суд об аресте имущества предприятия.

Напомним, в Германии взяли под стражу украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток". Также мы писали, что бизнесмена Тимура Миндича, который является главным подозреваемым в коррупционном скандале в сфере энергетики, планируют объявить в международный розыск.

Одесса пляж Одесская область гостиницы Новости Одессы подозрение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
