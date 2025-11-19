ГБР задержало офицера одесской Военной академии за вымогательство

Задержание чиновника академии. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе руководитель учебного курса Военной академии требовал деньги от курсантов. Он обещал "закрыть вопрос" с полицией после заявления о краже мопеда. Чиновник брал тысячи долларов и угрожал молодым военным сроком заключения и отчислением. Ему уже объявили о подозрении и взяли под стражу.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Работники ГБР разоблачили начальника учебного курса факультета подготовки специалистов обеспечения и эксплуатации техники одесской Военной академии. Следователи установили, что четверо курсантов пошутили над товарищем и спрятали его мопед неподалеку от заведения. Неизвестный похитил транспорт, и владелец обратился в полицию. Вместе с ребятами в участок поехал их куратор — офицер академии.

После этого чиновник собрал курсантов и заявил, что может "решить вопрос" с закрытием производства. Он отмечал, что ранее работал в полиции и благодаря связям якобы "уберег" их от задержания. За свои услуги требовал 8,8 тыс. долларов. Ребят пугали угрозами о восьми годах заключения и отчислении из академии в случае неуплаты. На следующий день офицер начал требовать первую часть денег. Получив ее, заставил курсантов под диктовку написать расписку о якобы дальнейшем долге.

Что грозит

Правоохранители задержали мужчину после получения второй части средств. Ему объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины и взяли под стражу. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Следователи дополнительно проверяют, действительно ли офицер мог влиять на правоохранителей и могли ли они быть причастны к схеме.

Напомним, мы сообщали, что в Киеве задержали политика, который за деньги обещал помочь стать депутатом. Также мы писали, что в столице чиновников Госпотребслужбы поймали на взятках.