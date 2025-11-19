ДБР затримало офіцера одеської Військової академії за вимагання

Затримання посадовця академії. Фото: Державне бюро розслідувань

В Одесі керівник навчального курсу Військової академії вимагав гроші від курсантів. Він обіцяв "закрити питання" з поліцією після заяви про крадіжку мопеда. Посадовець брав тисячі доларів і погрожував молодим військовим строком ув’язнення та відрахуванням. Йому вже оголосили про підозру й узяли під варту.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Працівники ДБР викрили начальника навчального курсу факультету підготовки спеціалістів забезпечення та експлуатації техніки одеської Військової академії. Слідчі встановили, що четверо курсантів пожартували над товаришем і сховали його мопед неподалік закладу. Невідомий викрав транспорт, і власник звернувся до поліції. Разом із хлопцями до відділку поїхав їхній куратор — офіцер академії.

Після цього посадовець зібрав курсантів і заявив, що може "вирішити питання" із закриттям провадження. Він наголошував, що раніше працював у поліції й завдяки зв’язкам нібито "вберіг" їх від затримання. За свої послуги вимагав 8,8 тис. доларів. Хлопців лякали погрозами про вісім років ув’язнення та відрахування з академії у разі несплати. Наступного дня офіцер почав вимагати першу частину грошей. Отримавши її, змусив курсантів під диктовку написати розписку про начебто подальший борг.

Що загрожує

Правоохоронці затримали чоловіка після отримання другої частини коштів. Йому оголосили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 КК України та взяли під варту. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі додатково перевіряють, чи справді офіцер міг впливати на правоохоронців і чи могли вони бути причетні до схеми.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві затримали політика, який за гроші обіцяв допомогти стати депутатом. Також ми писали, що у столиці посадовців Держспоживслужби спіймали на хабарях.