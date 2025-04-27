Оползень в Санжейке в Одесской области — видео

Оползень в Санжейке в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области, в селе Санжейка, произошел очередной крупный оползень. Море забрало около 20 метров прибрежной зоны. Причиной, вероятно, стали сильные штормы, которые подмыли береговую линию. Отметим, такие оползни здесь случаются не впервые.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

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По их сообщениям, обвалился кусок суши шириной около 20 метров и длиной до 800 метров. Волны размыли глиняную основу, создав условия для масштабного обвала. Ситуация там очень опасная — массивы грунта до сих пор сползают вниз. Уничтожена грунтовая дорога и несколько деревьев.

Что такое оползень

Оползень — это процесс смещения массы земли или камней вниз по склону под действием силы тяжести. Такие явления могут быть вызваны дождями, паводками, штормами или подмыванием берегов морем. Они опасны тем, что могут уничтожать инфраструктуру, угрожать зданиям и жизни людей.

В Санжейке такие оползни не являются редкостью. Поселок расположен на прибрежных склонах, которые состоят преимущественно из глинистых пород, уязвимых к размыванию водой. Особенно после сильных осадков или штормов грунт теряет прочность и начинает сползать.

Специалисты объясняют: оползни в этой зоне происходят из-за сочетания нескольких факторов — неустойчивость глинистого грунта, высокая влажность после дождей и волновая эрозия. Все это делает берега Санжейки уязвимыми к дальнейшим разрушениям.

Напомним, в Одессе для отдыха в этом году откроют аж 48 пляжей. Также мы писали, что мэрия готовится провести капитальный ремонт берегоукрепления на Ланжероне за 167,2 миллиона гривен.