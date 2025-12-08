Забруднення Сухого лиману після ударів — що відомо

Забруднений лиман на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

У Сухому лимані на Одещині зафіксували вже друге масштабне забруднення за останній рік. Обидва випадки сталися після ракетних ударів РФ по портовій інфраструктурі, де зберігалася соняшникова олія. Сума екологічних збитків вимірюється мільярдами гривень.

Про це у понеділок, 8 грудня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Олія в Сухому лимані, що на Одещині. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Перший витік понад 125 тонн олії

В держінспекції кажуть, що 9 жовтня 2024 року після ракетної атаки відбулося масове руйнування об’єктів припортової інфраструктури, що спричинило витік більш ніж 125 тонн соняшникової олії у Сухий лиман. Інспекція з охорони навколишнього природного середовища розрахувала збитки — 10 900 368 000 грн.

Тоді експерти наголошували, що така кількість органічної суміші створює тривале біологічне навантаження на водойму. Адже порушується кисневий баланс, гинуть організми, а відновлення екосистеми може тривати роками.

Історія повторилась через рік

Рівно через рік, 9 жовтня 2025-го, загарбницькі дії Росії знову призвели до руйнувань на тому самому об’єкті. Внаслідок чергового пошкодження припортових місткостей у лиман знову потрапили значні обсяги олії. Розмір екологічних збитків цього разу становив 2 745 890 000 грн.

Хоч утрати були меншими, ніж торік, екологи наголошують, що повторне забруднення збільшує ризики для біорізноманіття та ускладнює відновлення водойми.

Нагадаємо, українська розвідка отримала секретні матеріали, які підтверджують підготовку Росією ударів по нафтобазах і хімічних складах у гирлі Дніпра. Також ми писали, що наприкінці листопада у Керченській протоці знову зафіксували великі мазутні забруднення.