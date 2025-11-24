У Керченській протоці знову виявили мазутні плями

Птах у мазуті. Фото: Кримський вітер

У Керченській протоці знову зафіксували великі мазутні забруднення. Вони простяглися вздовж узбережжя та помітні одразу у кількох районах. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про тварин, які вже постраждали від нафтопродуктів.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Забруднення моря

За даними моніторингової групи, два найбільші мазутні плями помітні біля узбережжя від порту Камиш-Бурун до фортеці Керч. Їхня довжина становить 5,9 та 6,4 кілометра, а площа — 0,75 та 1,07 квадратних кілометра. Ще одне забруднення фіксують південніше — між населеними пунктами Набережне та Героївське. На знімках видно, що мазут поширюється вздовж берегової лінії.

Крім того, мешканці Аршинцевого знайшли на узбережжі птаха, повністю вимазаного мазутом. Це вказує, що частина забруднення вже досягла берега. Попри це, російські структури раніше заявляли, що нових викидів у протоці нібито не фіксують.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок війни у Чорному морі гинуть дельфіни. Також ми писали, що поблизу Криму зафіксували небезпечні викиди.