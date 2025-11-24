Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Катастрофа в Чорному морі — у Керченській протоці розлив нафти

Катастрофа в Чорному морі — у Керченській протоці розлив нафти

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 14:52
Оновлено: 14:52
У Керченській протоці знову виявили мазутні плями
Птах у мазуті. Фото: Кримський вітер

У Керченській протоці знову зафіксували великі мазутні забруднення. Вони простяглися вздовж узбережжя та помітні одразу у кількох районах. Крім того, місцеві мешканці повідомляють про тварин, які вже постраждали від нафтопродуктів.

Про це повідомили на каналі "Кримський вітер".

Реклама
Читайте також:

Забруднення моря

За даними моніторингової групи, два найбільші мазутні плями помітні біля узбережжя від порту Камиш-Бурун до фортеці Керч. Їхня довжина становить 5,9 та 6,4 кілометра, а площа — 0,75 та 1,07 квадратних кілометра. Ще одне забруднення фіксують південніше — між населеними пунктами Набережне та Героївське. На знімках видно, що мазут поширюється вздовж берегової лінії.

Крім того, мешканці Аршинцевого знайшли на узбережжі птаха, повністю вимазаного мазутом. Це вказує, що частина забруднення вже досягла берега. Попри це, російські структури раніше заявляли, що нових викидів у протоці нібито не фіксують.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок війни у Чорному морі гинуть дельфіни. Також ми писали, що поблизу Криму зафіксували небезпечні викиди.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси екологія забруднення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації