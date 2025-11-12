Відео
Головна Одеса Екологічна катастрофа — в Криму зафіксували небезпечні речовини

Екологічна катастрофа — в Криму зафіксували небезпечні речовини

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 17:20
Оновлено: 17:07
Викиди метану зафіксували біля Криму
Забруднене море. Фото: Центр Нацспротиву

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували понад 600 точок викиду метану. Ще 350 виявлено біля Кавказу. Експерти попереджають про загрозу масштабної екологічної катастрофи. Найбільша концентрація — у Севастопольській бухті, мисі Фіолент та Керченській протоці.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Читайте також:

Загроза для екології

За даними Центру національного спротиву, викиди пов’язані з бурінням шельфу та військовими навчаннями окупантів. Метан, який виділяється, у 25 разів сильніше впливає на клімат, ніж CO₂.

"Російські військові навчання та військове будівництво призводять до розгерметизації морського дна й неконтрольованих викидів метану. Це загрожує перетворити Чорне море на мертву зону, де не виживуть навіть глибоководні організми", — повідомляють у ЦНС.

Експерти наголошують, що під виглядом "освоєння ресурсів" окупанти фактично руйнують екосистему Чорного моря, підвищуючи ризик екологічної катастрофи для всього регіону.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти влаштували екологічну катастрофу у заповідниках на півдні. Також ми писали, що РФ знищує екологію Чорного моря.

Одеса Одеська область Новини Одеси екологія викиди
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
