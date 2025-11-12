Викиди метану зафіксували біля Криму

Екологічна катастрофа — в Криму зафіксували небезпечні речовини
Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували понад 600 точок викиду метану. Ще 350 виявлено біля Кавказу. Експерти попереджають про загрозу масштабної екологічної катастрофи. Найбільша концентрація — у Севастопольській бухті, мисі Фіолент та Керченській протоці.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Загроза для екології
За даними Центру національного спротиву, викиди пов’язані з бурінням шельфу та військовими навчаннями окупантів. Метан, який виділяється, у 25 разів сильніше впливає на клімат, ніж CO₂.
"Російські військові навчання та військове будівництво призводять до розгерметизації морського дна й неконтрольованих викидів метану. Це загрожує перетворити Чорне море на мертву зону, де не виживуть навіть глибоководні організми", — повідомляють у ЦНС.
Експерти наголошують, що під виглядом "освоєння ресурсів" окупанти фактично руйнують екосистему Чорного моря, підвищуючи ризик екологічної катастрофи для всього регіону.
Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти влаштували екологічну катастрофу у заповідниках на півдні. Також ми писали, що РФ знищує екологію Чорного моря.
Читайте Новини.LIVE!