Війна знищила Кінбурнську косу та шкодить Чорному морю

Кінбурнська коса. Фото ілюстративне: Миколаївська облрада

Російська армія на півдні України нищить унікальні природні території та морські екосистеми. Вибухи, пожежі й забруднення призвели до масштабних втрат флори й фауни. Екологи попереджають про довготривалі наслідки для Чорного моря.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Знищення Кінбурнської коси

Кінбурнська коса, одна з найцінніших природних перлин Чорноморського регіону, фактично знищена через бойові дії. За словами Плетенчука, війна зруйнувала заповідні території та завдала непоправної шкоди довкіллю. Він додав, що невідомо, чи вдасться відновити знищену косу та коли це стане можливим.

"Стосовно Кінбурнської коси, яку фактично знищено, і той самий заповідник "Асканія-Нова". Так, на сполох б’ють екологи, зверталися, до речі, до мене, теж просили цю тему озвучити, тому що вона не є такою вже популярною в інформаційному середовищі", — зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що Кінбурн був місцем, яке багато значило для жителів Миколаївщини. Тепер це лише частина того, що можна побачити після воєнних дій.

Вплив на інші території

Бойові дії також негативно впливають на природу навколо Криму. Від вибухів у морі гинуть дельфіни — кількість загиблих вже обчислюється тисячами. Крім того, через течії Чорного моря нафтові плями дісталися Одеського узбережжя, хоч і не в таких масштабах, як на окупованих територіях.

"Екологи з Одещини зверталися щодо плям нафтових, які дісталися до одеського узбережжя. Не в тому, звісно, вигляді, як на території тимчасово окупованого Криму. Але море спільне, на жаль. І ця проблема існує", — сказав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чому на Одещині водойма стала рожевого кольору. Також ми писали про те, що у Львові відбулася конференція щодо екологічних наслідків війни.