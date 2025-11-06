Видео
Видео

Главная Одесса РФ уничтожает заповедники и экологию Черного моря, — Плетенчук

РФ уничтожает заповедники и экологию Черного моря, — Плетенчук

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 14:00
обновлено: 14:19
Война уничтожила Кинбурнскую косу и вредит Черному морю
Кинбурнская коса. Фото иллюстративное: Николаевский облсовет

Российская армия на юге Украины уничтожает уникальные природные территории и морские экосистемы. Взрывы, пожары и загрязнения привели к масштабным потерям флоры и фауны. Экологи предупреждают о долговременных последствиях для Черного моря.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Уничтожение Кинбурнской косы

Кинбурнская коса, одна из самых ценных природных жемчужин Черноморского региона, фактически уничтожена из-за боевых действий. По словам Плетенчука, война разрушила заповедные территории и нанесла непоправимый вред окружающей среде. Он добавил, что неизвестно, удастся ли восстановить уничтоженную косу и когда это станет возможным.

"Относительно Кинбурнской косы, которая фактически уничтожена, и тот же заповедник "Аскания-Нова". Да, тревогу бьют экологи, обращались, кстати, ко мне, тоже просили эту тему озвучить, потому что она не является такой уж популярной в информационной среде", — отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что Кинбурн был местом, которое много значило для жителей Николаевщины. Теперь это лишь часть того, что можно увидеть после военных действий.

Влияние на другие территории

Боевые действия также негативно влияют на природу вокруг Крыма. От взрывов в море гибнут дельфины — количество погибших уже исчисляется тысячами. Кроме того, из-за течений Черного моря нефтяные пятна добрались до Одесского побережья, хоть и не в таких масштабах, как на оккупированных территориях.

"Экологи из Одесской области обращались по поводу пятен нефтяных, которые добрались до одесского побережья. Не в том, конечно, виде, как на территории временно оккупированного Крыма. Но море общее, к сожалению. И эта проблема существует", — сказал спикер.

Напомним, мы сообщали о том, почему в Одесской области водоем стал розового цвета. Также мы писали о том, что во Львове состоялась конференция по экологическим последствиям войны.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
