В Одесской области пруд стал розовым: нашли токсичные водоросли

Розовый пруд в Одесской области. Фото: Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

В пруду возле села Жеребково в Одесской области зафиксировали массовую гибель рыбы и необычную розовую окраску воды. После исследований экологи обнаружили превышение опасных веществ и токсичные сине-зеленые водоросли. Специалисты выясняют, именно это стало причиной экологической катастрофы.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного региона.

Цветение воды

В начале октября водоем возле села Жеребково Подольского района Одесской области стал розовым, а на поверхности появились сотни погибших карасей серебристых. При осмотре пруда специалисты обнаружили массовую гибель рыбы, а вода имела неестественную розовую окраску. Экологи сразу отобрали пробы для анализа, чтобы выяснить причину мора. По результатам лабораторных исследований установили существенное превышение предельно допустимых концентраций:

взвешенных веществ — в 10,8 раза,

биохимического потребления кислорода (БПК₅) — в 21,3 раза,

растворенного кислорода — в 5 раз меньше нормы.

Дополнительные пробы направили в Украинский научный центр экологии моря. Там обнаружили превышение по нитритам, сульфатам, общему железу, химическому потреблению кислорода (ХПК) и ортофосфатам. Во время биологического анализа в воде нашли 18 видов микрофитов. Основную массу фитопланктона — до 75% — составляли сине-зеленые водоросли. Среди них обнаружили три токсичных вида: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. Специалисты предполагают, что именно эти микроорганизмы могли вызвать изменение цвета воды и гибель рыбы. Окончательные выводы обнародуют после завершения всех экспертиз.

