В Одесской области водоем стал розовым — в чем причина

В Одесской области водоем стал розовым — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 17:10
обновлено: 16:49
В Одесской области пруд стал розовым: нашли токсичные водоросли
Розовый пруд в Одесской области. Фото: Государственное агентство по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ

В пруду возле села Жеребково в Одесской области зафиксировали массовую гибель рыбы и необычную розовую окраску воды. После исследований экологи обнаружили превышение опасных веществ и токсичные сине-зеленые водоросли. Специалисты выясняют, именно это стало причиной экологической катастрофы.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного региона.

Читайте также:

Цветение воды

В начале октября водоем возле села Жеребково Подольского района Одесской области стал розовым, а на поверхности появились сотни погибших карасей серебристых. При осмотре пруда специалисты обнаружили массовую гибель рыбы, а вода имела неестественную розовую окраску. Экологи сразу отобрали пробы для анализа, чтобы выяснить причину мора. По результатам лабораторных исследований установили существенное превышение предельно допустимых концентраций:

  • взвешенных веществ — в 10,8 раза,
  • биохимического потребления кислорода (БПК₅) — в 21,3 раза,
  • растворенного кислорода — в 5 раз меньше нормы.

Дополнительные пробы направили в Украинский научный центр экологии моря. Там обнаружили превышение по нитритам, сульфатам, общему железу, химическому потреблению кислорода (ХПК) и ортофосфатам. Во время биологического анализа в воде нашли 18 видов микрофитов. Основную массу фитопланктона — до 75% — составляли сине-зеленые водоросли. Среди них обнаружили три токсичных вида: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. Специалисты предполагают, что именно эти микроорганизмы могли вызвать изменение цвета воды и гибель рыбы. Окончательные выводы обнародуют после завершения всех экспертиз.

Напомним, мы сообщали, что в Чернобыле обнаружили синих собак. Также мы писали, что во Львове состоялась конференция по экологическому воздействию войны.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
