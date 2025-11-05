На Одещині ставок став рожевим: знайшли токсичні водорості

Рожевий ставок на Одещині. Фото: Державне агенство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

У ставку біля села Жеребкове на Одещині зафіксували масову загибель риби та незвичне рожеве забарвлення води. Після досліджень екологи виявили перевищення небезпечних речовин і токсичні синьо-зелені водорості. Фахівці з’ясовують, чи саме це стало причиною екологічної катастрофи.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного регіону.

Цвітіння води

На початку жовтня водойма біля села Жеребкове Подільського району Одещини стала рожевою, а на поверхні з’явилися сотні загиблих карасів сріблястих. Під час огляду ставка фахівці виявили масову загибель риби, а вода мала неприродне рожеве забарвлення. Екологи одразу відібрали проби для аналізу, щоб з’ясувати причину мору. За результатами лабораторних досліджень встановили суттєве перевищення гранично-допустимих концентрацій:

завислих речовин — у 10,8 раза,

біохімічного споживання кисню (БСК₅) — у 21,3 раза,

розчиненого кисню — у 5 разів менше від норми.

Додаткові проби направили до Українського наукового центру екології моря. Там виявили перевищення за нітритами, сульфатами, загальним залізом, хімічним споживанням кисню (ХСК) та ортофосфатами. Під час біологічного аналізу у воді знайшли 18 видів мікрофітів. Основну масу фітопланктону — до 75% — становили синьо-зелені водорості. Серед них виявили три токсичні види: Dolichospermum flos-aquae, Microcystis aeruginosa та Aphanizomenon flos-aquae. Фахівці припускають, що саме ці мікроорганізми могли спричинити зміну кольору води й загибель риби. Остаточні висновки оприлюднять після завершення всіх експертиз.

