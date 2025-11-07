Знищення Кінбурнської коси: екологи не можуть оцінити збитки

Тварини на території заповідника Асканія-Нова. Фото ілюстративне: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

Кінбурнська коса та Асканія-Нова зазнали масштабного знищення через дії російських окупантів. Ці унікальні природні території перетворилися на зону екологічної катастрофи. Підрахувати завдані збитки наразі неможливо — там тривають бойові дії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Непоправні наслідки

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що Росія фактично стерла з карти Кінбурнську косу та серйозно пошкодила заповідник Асканія-Нова. За його словами, це не просто втрата популярного місця відпочинку, а екологічна трагедія планетарного масштабу.

"В екологів немає достатніх інструментів, щоб оцінити масштаб біди. Ми не можемо зараз підрахувати, скільки видів птахів і рослин втрачено, адже територія залишається зоною бойових дій", — пояснив він.

Плетенчук підкреслив, що після завершення війни Україна обов’язково підрахує збитки і виставить Росії рахунок за знищену природу. Він нагадав, що навіть у заповідних зонах окупанти влаштовували полювання, що є "справжньою дикістю".

