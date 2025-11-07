Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Екологічна катастрофа на півдні — наслідки не оцінені

Екологічна катастрофа на півдні — наслідки не оцінені

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:45
Оновлено: 14:50
Знищення Кінбурнської коси: екологи не можуть оцінити збитки
Тварини на території заповідника Асканія-Нова. Фото ілюстративне: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

Кінбурнська коса та Асканія-Нова зазнали масштабного знищення через дії російських окупантів. Ці унікальні природні території перетворилися на зону екологічної катастрофи. Підрахувати завдані збитки наразі неможливо — там тривають бойові дії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Непоправні наслідки

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив, що Росія фактично стерла з карти Кінбурнську косу та серйозно пошкодила заповідник Асканія-Нова. За його словами, це не просто втрата популярного місця відпочинку, а екологічна трагедія планетарного масштабу.

"В екологів немає достатніх інструментів, щоб оцінити масштаб біди. Ми не можемо зараз підрахувати, скільки видів птахів і рослин втрачено, адже територія залишається зоною бойових дій", — пояснив він.

Плетенчук підкреслив, що після завершення війни Україна обов’язково підрахує збитки і виставить Росії рахунок за знищену природу. Він нагадав, що навіть у заповідних зонах окупанти влаштовували полювання, що є "справжньою дикістю".

Нагадаємо, ми повідомляли, що генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав світових лідерів боротися з глобальним потеплінням. Також ми писали, що РФ руйнує екологію Чорного моря.

Одеса екологічна катастрофа Одеська область окупанти Новини Одеси екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації