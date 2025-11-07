Уничтожение Кинбурнской косы: экологи не могут оценить ущерб

Животные на территории заповедника Аскания-Нова. Фото иллюстративное: Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна/Facebook

Кинбурнская коса и Аскания-Нова подверглись масштабному уничтожению из-за действий российских оккупантов. Эти уникальные природные территории превратились в зону экологической катастрофы. Подсчитать нанесенный ущерб пока невозможно — там продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Непоправимые последствия

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Россия фактически стерла с карты Кинбурнскую косу и серьезно повредила заповедник Аскания-Нова. По его словам, это не просто потеря популярного места отдыха, а экологическая трагедия планетарного масштаба.

"У экологов нет достаточных инструментов, чтобы оценить масштаб беды. Мы не можем сейчас подсчитать, сколько видов птиц и растений потеряно, ведь территория остается зоной боевых действий", — пояснил он.

Плетенчук подчеркнул, что после завершения войны Украина обязательно подсчитает убытки и выставит России счет за уничтоженную природу. Он напомнил, что даже в заповедных зонах оккупанты устраивали охоту, что является "настоящей дикостью".

