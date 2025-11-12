Выбросы метана зафиксировали возле Крыма

Загрязненное море. Фото: Центр Нацсопротивления

У побережья оккупированного Крыма зафиксировали более 600 точек выброса метана. Еще 350 обнаружено возле Кавказа. Эксперты предупреждают об угрозе масштабной экологической катастрофы. Наибольшая концентрация — в Севастопольской бухте, мысе Фиолент и Керченском проливе.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Угроза для экологии

По данным Центра национального сопротивления, выбросы связаны с бурением шельфа и военными учениями оккупантов. Выделяемый метан в 25 раз сильнее влияет на климат, чем CO₂.

"Российские военные учения и военное строительство приводят к разгерметизации морского дна и неконтролируемым выбросам метана. Это грозит превратить Черное море в мертвую зону, где не выживут даже глубоководные организмы", — сообщают в ЦНС.

Эксперты отмечают, что под видом "освоения ресурсов" оккупанты фактически разрушают экосистему Черного моря, повышая риск экологической катастрофы для всего региона.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты устроили экологическую катастрофу в заповедниках на юге. Также мы писали, что РФ уничтожает экологию Черного моря.