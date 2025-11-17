Війна вбиває дельфінів у Чорному морі: екологічна катастрофа

Чорне море море біля Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масштабну загибель дельфінів у Чорному морі. Раніше популяція тварин скоротилася з двох мільйонів до 500 тисяч. Військові дії, сонари та вибухи мін завдали непоправної шкоди морським ссавцям. Екологи оцінюють втрати у десятки тисяч загиблих китоподібних.

Про це виданню ZN.UA розповів еколог Іван Русев.

Реклама

Читайте також:

Підводна катастрофа

Основна загроза для дельфінів — звукове навантаження від військових кораблів та субмарин, бомбардувань і мін. Це порушує ехолокацію, якою тварини орієнтуються у воді, шукають їжу і спілкуються. У Національному природному парку "Тузлівські лимани" щоденний моніторинг показав рекордну загибель — 8,5 тварин на кілометр берегової лінії, тоді як до війни було 0,07.

"Під впливом військових дій навіть токсини, що накопичувалися у дельфінів роками, стали смертельно небезпечними", — зазначив еколог.

Вплив війни та токсинів

Війна спровокувала каскад патологій у тварин: отруєння токсинами, ослаблення імунітету та підвищений ризик заражень. Масова загибель ссавців спостерігалася не тільки в Україні, а й у Туреччині, Болгарії та Румунії. Навіть випадки виявлення вірусу морбілі лише підтверджують, що війна стала первинним чинником катастрофи.

Виживання дельфінів

Щоб врятувати чорноморських китоподібних, екологи пропонують створити морський резерват площею щонайменше 3 тисячі квадратних кілометрів. Також планують реабілітаційний центр для постраждалих дельфінів на пересипі лиману Сасик. Відновлення популяції — довгий і складний процес, але він необхідний для збереження екосистеми Чорного моря.

Нагадаємо, ми повідомляли, що біля узбережжя Криму зафіксували викиди точксичних речовин. Також ми писали, що росіяни знищують заповідники на тимчасово окупованих територіях.