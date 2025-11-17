Видео
Україна
Видео

Экологическая катастрофа в Черном море — убийство млекопитающих

Экологическая катастрофа в Черном море — убийство млекопитающих

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 11:49
обновлено: 11:35
Война убивает дельфинов в Черном море: экологическая катастрофа
Черное море море возле Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Полномасштабное вторжение России вызвало масштабную гибель дельфинов в Черном море. Ранее популяция животных сократилась с двух миллионов до 500 тысяч. Военные действия, сонары и взрывы мин нанесли непоправимый вред морским млекопитающим. Экологи оценивают потери в десятки тысяч погибших китообразных.

Об этом изданию ZN.UA рассказал эколог Иван Русев.

Читайте также:

Подводная катастрофа

Основная угроза для дельфинов — звуковая нагрузка от военных кораблей и субмарин, бомбардировок и мин. Это нарушает эхолокацию, по которой животные ориентируются в воде, ищут пищу и общаются. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" ежедневный мониторинг показал рекордную гибель — 8,5 животных на километр береговой линии, тогда как до войны было 0,07.

"Под влиянием военных действий даже токсины, которые накапливались у дельфинов годами, стали смертельно опасными", — отметил эколог.

Влияние войны и токсинов

Война спровоцировала каскад патологий у животных: отравление токсинами, ослабление иммунитета и повышенный риск заражений. Массовая гибель млекопитающих наблюдалась не только в Украине, но и в Турции, Болгарии и Румынии. Даже случаи обнаружения вируса морбили лишь подтверждают, что война стала первичным фактором катастрофы.

Выживание дельфинов

Чтобы спасти черноморских китообразных, экологи предлагают создать морской резерват площадью не менее 3 тысяч квадратных километров. Также планируют реабилитационный центр для пострадавших дельфинов на пересыпи лимана Сасык. Восстановление популяции — долгий и сложный процесс, но он необходим для сохранения экосистемы Черного моря.

Напомним, мы сообщали, что у побережья Крыма зафиксировали выбросы токсичных веществ. Также мы писали, что россияне уничтожают заповедники на временно оккупированных территориях.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы дельфины экология
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
