Война убивает дельфинов в Черном море: экологическая катастрофа

Экологическая катастрофа в Черном море — убийство млекопитающих
Полномасштабное вторжение России вызвало масштабную гибель дельфинов в Черном море. Ранее популяция животных сократилась с двух миллионов до 500 тысяч. Военные действия, сонары и взрывы мин нанесли непоправимый вред морским млекопитающим. Экологи оценивают потери в десятки тысяч погибших китообразных.
Об этом изданию ZN.UA рассказал эколог Иван Русев.
Подводная катастрофа
Основная угроза для дельфинов — звуковая нагрузка от военных кораблей и субмарин, бомбардировок и мин. Это нарушает эхолокацию, по которой животные ориентируются в воде, ищут пищу и общаются. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" ежедневный мониторинг показал рекордную гибель — 8,5 животных на километр береговой линии, тогда как до войны было 0,07.
"Под влиянием военных действий даже токсины, которые накапливались у дельфинов годами, стали смертельно опасными", — отметил эколог.
Влияние войны и токсинов
Война спровоцировала каскад патологий у животных: отравление токсинами, ослабление иммунитета и повышенный риск заражений. Массовая гибель млекопитающих наблюдалась не только в Украине, но и в Турции, Болгарии и Румынии. Даже случаи обнаружения вируса морбили лишь подтверждают, что война стала первичным фактором катастрофы.
Выживание дельфинов
Чтобы спасти черноморских китообразных, экологи предлагают создать морской резерват площадью не менее 3 тысяч квадратных километров. Также планируют реабилитационный центр для пострадавших дельфинов на пересыпи лимана Сасык. Восстановление популяции — долгий и сложный процесс, но он необходим для сохранения экосистемы Черного моря.
