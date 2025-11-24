Видео
Видео

Катастрофа в Черном море — в Керченском проливе разлив нефти

Дата публикации 24 ноября 2025 14:52
обновлено: 14:52
В Керченском проливе снова обнаружили мазутные пятна
Птица в мазуте. Фото: Крымский ветер

В Керченском проливе снова зафиксировали большие мазутные загрязнения. Они протянулись вдоль побережья и заметны сразу в нескольких районах. Кроме того, местные жители сообщают о животных, которые уже пострадали от нефтепродуктов.

Об этом сообщили на канале "Крымский ветер".

Загрязнение моря

Загрязнение моря

По данным мониторинговой группы, два крупнейших мазутных пятна заметны у побережья от порта Камыш-Бурун до крепости Керчь. Их длина составляет 5,9 и 6,4 километра, а площадь — 0,75 и 1,07 квадратных километра. Еще одно загрязнение фиксируют южнее — между населенными пунктами Набережное и Героевское. На снимках видно, что мазут распространяется вдоль береговой линии.

Кроме того, жители Аршинцево нашли на побережье птицу, полностью измазанную мазутом. Это указывает, что часть загрязнения уже достигла берега. Несмотря на это, российские структуры ранее заявляли, что новых выбросов в проливе якобы не фиксируют.

Напомним, мы сообщали, что в результате войны в Черном море гибнут дельфины. Также мы писали, что вблизи Крыма зафиксировали опасные выбросы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
