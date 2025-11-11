Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Рыбы на Одесчине станет больше — начат процесс зарыбления

Рыбы на Одесчине станет больше — начат процесс зарыбления

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 19:00
обновлено: 18:52
Зарыбление озера Сасык: более 374 тыс. рыбок выпущено
Процесс зарыбления озера. Фото: Госэкоинспекция

В озере Сасык в Одесской области началось масштабное зарыбление. Более 300 тысяч молодых толстолобиков выпустили для восстановления популяций и поддержания экологического баланса. Это важный шаг для сохранения рыбных запасов и будущего водоема.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

Реклама
Читайте также:

Зарыбление водоемов

Специалисты провели контрольные мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов в озере Сасык. Рыбохозяйственное предприятие выпустило в озеро более 374 тысяч молодых толстолобиков. Это поможет поддержать баланс экосистемы, восстановить рыбные популяции и укрепить запасы полезных видов для рыбаков и местных жителей.

"Воспроизводство водных биоресурсов — важная часть работы, направленной на сохранение рыбных запасов, восстановление популяций полезных видов и экологическое равновесие в водоемах региона", — отметили в Госэкоинспекции.

Подобные мероприятия регулярно проводятся на Сасыке. Это часть комплексной работы по охране рыбных запасов в Одесском регионе.

Напомним, мы сообщали, что россияне создают экологическую катастрофу на юге. Также мы писали, что Генсек ООН призвал бороться с глобальным потеплением.

Одесса Одесская область Новости Одессы экология рыба озеро
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации