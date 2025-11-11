Зарыбление озера Сасык: более 374 тыс. рыбок выпущено

Процесс зарыбления озера. Фото: Госэкоинспекция

В озере Сасык в Одесской области началось масштабное зарыбление. Более 300 тысяч молодых толстолобиков выпустили для восстановления популяций и поддержания экологического баланса. Это важный шаг для сохранения рыбных запасов и будущего водоема.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции Юго-Западного округа.

Специалисты провели контрольные мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов в озере Сасык. Рыбохозяйственное предприятие выпустило в озеро более 374 тысяч молодых толстолобиков. Это поможет поддержать баланс экосистемы, восстановить рыбные популяции и укрепить запасы полезных видов для рыбаков и местных жителей.

"Воспроизводство водных биоресурсов — важная часть работы, направленной на сохранение рыбных запасов, восстановление популяций полезных видов и экологическое равновесие в водоемах региона", — отметили в Госэкоинспекции.

Подобные мероприятия регулярно проводятся на Сасыке. Это часть комплексной работы по охране рыбных запасов в Одесском регионе.

