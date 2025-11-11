Зариблення озера Сасик: понад 374 тис. рибок випущено

Процес зариблення озера. Фото: Держекоінспекція

В озері Сасик на Одещині розпочалося масштабне зариблення. Більше 300 тисяч молодих товстолобів випустили для відновлення популяцій і підтримки екологічного балансу. Це важливий крок для збереження рибних запасів і майбутнього водойми.

Про це повідомили в Держекоінспекції Південно-Західного округу.

Реклама

Читайте також:

Зариблення водойм

Фахівці провели контрольні заходи з відтворення водних біоресурсів у озері Сасик. Рибогосподарське підприємство випустило в озеро понад 374 тисячі молодих товстолобів. Це допоможе підтримати баланс екосистеми, відновити рибні популяції та зміцнити запаси корисних видів для рибалок та місцевих жителів.

"Відтворення водних біоресурсів — важлива частина роботи, спрямованої на збереження рибних запасів, відновлення популяцій корисних видів та екологічну рівновагу у водоймах регіону", — зазначили в Держекоінспекції.

Подібні заходи регулярно проводяться на Сасику. Це частина комплексної роботи з охорони рибних запасів в Одеському регіоні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни створюють екологічну катастрофу на півдні. Також ми писали, що Генсек ООН закликав боротися з глобальним потеплінням.