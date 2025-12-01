Таємні плани РФ: окупанти готуються бити по хімскладах

Узбережжя Чорного моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українська розвідка отримала секретні матеріали, які підтверджують підготовку Росією ударів по нафтобазах і хімічних складах на Херсонщині. У разі реалізації плану забруднення може поширитися Чорним морем до Одеси та узбережжя країн ЄС.

Про це пише "24 Канал" з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

Плани росіян атакувати Херсон балістикою. Фото: скриншот з "24 Канал"

Координати об'єктів, які збираються атакувати росіяни. скриншот з "24 Канал"

Загроза для Одещини й Чорноморського регіону

За даними джерел телеканалу, російські підрозділи планують точкові удари об’єктах, розташованих біля гирла Дніпра. Об’єкти розташовані у зоні, де будь-яке пошкодження здатне призвести до потрапляння токсичних речовин у воду та подальшого поширення їх морськими течіями. Якщо це станеться, забруднення швидко дійде до узбережжя Одеської області. Це створить ризики для пляжних зон, припортових районів та риболовецьких господарств регіону. Окрім цього, така "операція" може зірвати роботу "морського коридору", через який Одеса забезпечує стабільні вантажопотоки.

Видання стверджує, що Україна вже поінформувала міжнародних партнерів про небезпеку. Водночас міжнародні екологічні організації наполягають на незалежній перевірці та попереджають, що техногенна аварія торкнеться не лише України, а й держав ЄС.

Як Росія "вбиває" Чорне море

Нагадаємо, раніше наукові групи зафіксували понад 600 активних точок викиду метану біля узбережжя окупованого Криму та ще 350 — у прибережній зоні Кавказу. Частина з них утворена газогідратами, які можуть раптово руйнуватися й викидати великі обсяги газу. Також ми писали, що на узбережжі Затоки знову помітили мазут, з російських танкерів типу "Волгонефть", що затонули у морі тогоріч.