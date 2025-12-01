Забруднення пляжу в Затоці на Одещині мазутом: що відомо

Мазут на узбережжі Одещини. Фото ілюстративне: Іван Русєв/Facebook

На узбережжі Затоки знову помітили мазутоподібну речовину — це перший такий випадок після більш ніж пів року тиші. Темні сліди простяглися вздовж пляжу майже на кілометр. Фахівці кажуть, що забруднення нагадує попередні інциденти, які могли бути пов’язані з витоками мазуту з танкерів типу "Волгонефть". Ознак забруднення води поки не виявили.

Про це повідомили в Південно-Західному управлінні Держекоінспекції.

Мазутні плями на узбережжі

Інспектори разом із спеціалістами Українського наукового центру екології моря знову зафіксували забруднення узбережжя Затоки мазутом. На піску з’явилися темні сліди, схожі на "розводи", тоді як раніше мазут переважно знаходили у вигляді густих згустків. За візуальними ознаками речовина стала більш в’язкою та щільною. Смуга забруднення розтягнулася приблизно на один кілометр. При цьому вода в акваторії виглядає чистою — плями фіксують лише на піщаній частині узбережжя.

Екологи не відкидають, що інцидент може бути повʼязаний з наслідками витоку мазуту з танкерів "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239", як це припускали під час попередніх випадків.

