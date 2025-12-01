Загрязнение пляжа в Затоке в Одесской области мазутом: что известно

Мазут на побережье Одесской области. Фото иллюстративное: Иван Русев/Facebook

На побережье Затоки снова заметили мазутоподобное вещество — это первый такой случай после более чем полугода тишины. Темные следы протянулись вдоль пляжа почти на километр. Специалисты говорят, что загрязнение напоминает предыдущие инциденты, которые могли быть связаны с утечками мазута с танкеров типа "Волгонефть". Признаков загрязнения воды пока не обнаружили.

Об этом сообщили в Юго-Западном управлении Госэкоинспекции.

Реклама

Читайте также:

Мазутные пятна на побережье

Инспекторы вместе со специалистами Украинского научного центра экологии моря снова зафиксировали загрязнение побережья Затоки мазутом. На песке появились темные следы, похожие на "разводы", тогда как раньше мазут преимущественно находили в виде густых сгустков. По визуальным признакам вещество стало более вязким и плотным. Полоса загрязнения растянулась примерно на один километр. При этом вода в акватории выглядит чистой — пятна фиксируют только на песчаной части побережья.

Экологи не исключают, что инцидент может быть связан с последствиями утечки мазута с танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", как это предполагали во время предыдущих случаев.

Напомним, мы сообщали, что в Керченском проливе обнаружили новый разлив нефти. Также мы писали, что ЕС установил рекорд по переработке вторичных материалов.