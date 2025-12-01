Видео
Главная Одесса Одесчина под угрозой — Россия готовит экокатастрофу в Черном море

Одесчина под угрозой — Россия готовит экокатастрофу в Черном море

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 15:25
Тайные планы РФ: оккупанты готовятся бить по химскладам
Побережье Черного моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинская разведка получила секретные материалы, подтверждающие подготовку Россией ударов по нефтебазам и химическим складам на Херсонщине. В случае реализации плана загрязнения может распространиться по Черному морю до Одессы и побережья стран ЕС.

Об этом пишет "24 Канал" со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.

Одещина під загрозою — Росія готує екокатастрофу у Чорному морі - фото 1
Планы россиян атаковать Херсон баллистикой. Фото: скриншот с "24 Канал"
Одещина під загрозою — Росія готує екокатастрофу у Чорному морі - фото 2
Координаты объектов, которые собираются атаковать россияне. скриншот с "24 Канал"

Угроза для Одесчины и Черноморского региона

По данным источников телеканала, российские подразделения планируют точечные удары по объектам, расположенным возле устья Днепра. Они находятся в зоне, где любое повреждение способно привести к попаданию токсичных веществ в воду и дальнейшему распространению их морскими течениями. Если это произойдет, загрязнение быстро дойдет до побережья Одесской области. Это создаст риски для пляжных зон, припортовых районов и рыболовецких хозяйств региона. Кроме этого, такая "операция" может сорвать работу "морского коридора", через который Одесса обеспечивает стабильные грузопотоки.

Издание утверждает, что Украина уже проинформировала международных партнеров об опасности. В то же время международные экологические организации настаивают на независимой проверке и предупреждают, что техногенная авария коснется не только Украины, но и государств ЕС.

Как Россия "убивает" Черное море

Напомним, ранее научные группы зафиксировали более 600 активных точек выброса метана у побережья оккупированного Крыма и еще 350 — в прибрежной зоне Кавказа. Часть из них образована газогидратами, которые могут внезапно разрушаться и выбрасывать большие объемы газа. Также мы писали, что на побережье Затоки снова заметили мазут, с российских танкеров типа "Волгонефть", затонувших в море в прошлом году.

Одесса Черное море Херсон Одесская область Новости Одессы катастрофа
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
