Ночные взрывы в Одессе 11 декабря 2025 года — что известно об обстреле

Взрывы были слышны в Одессе сейчас, ночью в четверг, 11 декабря. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Что известно о взрывах в Одессе ночью 11 декабря

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:50. По состоянию на 01:39 группа БпЛА на юге Николаевской области держала курс на Одесскую область. В 02:04 военные отметили, что в направлении Одессы с севера летит БпЛА, а в 02:22 предупредили, что дронов целая группа.

В городе раздавались взрывы: работала ПВО.

Где объявили воздушную тревогу ночью 10 декабря

Карта воздушных тревог по состоянию на 02:36 11 декабря

По состоянию на 02:36 воздушная тревога, кроме Одесчины, продолжается в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

Напомним, 1 декабря россияне атаковали нефтебазу в Овидиополе в Одесской области. В воздух попало почти 20 тонн загрязняющих веществ.

Также мы сообщали, что в Купянском районе Харьковщины россияне ударили беспилотником по зданию школы. Вспыхнул пожар, но обошлось без погибших и пострадавших.