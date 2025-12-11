Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы — что известно об атаке БпЛА

В Одессе прогремели взрывы — что известно об атаке БпЛА

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 02:36
Ночные взрывы в Одессе 11 декабря 2025 года — что известно об обстреле
БпЛА в небе. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Взрывы были слышны в Одессе сейчас, ночью в четверг, 11 декабря. В Одесской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

Реклама
Читайте также:
Ночью 11 декабря 2025 года на Одессу летели БпЛА
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Одессе ночью 11 декабря

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:50. По состоянию на 01:39 группа БпЛА на юге Николаевской области держала курс на Одесскую область. В 02:04 военные отметили, что в направлении Одессы с севера летит БпЛА, а в 02:22 предупредили, что дронов целая группа.

В городе раздавались взрывы: работала ПВО.

Где объявили воздушную тревогу ночью 10 декабря

Воздушная тревога ночью 11 декабря 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 02:36 11 декабря

По состоянию на 02:36 воздушная тревога, кроме Одесчины, продолжается в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.

Напомним, 1 декабря россияне атаковали нефтебазу в Овидиополе в Одесской области. В воздух попало почти 20 тонн загрязняющих веществ.

Также мы сообщали, что в Купянском районе Харьковщины россияне ударили беспилотником по зданию школы. Вспыхнул пожар, но обошлось без погибших и пострадавших.

взрыв беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине БпЛА
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации