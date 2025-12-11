Ночные взрывы в Одессе 11 декабря 2025 года — что известно об обстреле

В Одессе прогремели взрывы — что известно об атаке БпЛА
Взрывы были слышны в Одессе сейчас, ночью в четверг, 11 декабря. В Одесской области продолжается воздушная тревога.
Воздушные Силы ВС Украины предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
Что известно о взрывах в Одессе ночью 11 декабря
Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 01:50. По состоянию на 01:39 группа БпЛА на юге Николаевской области держала курс на Одесскую область. В 02:04 военные отметили, что в направлении Одессы с севера летит БпЛА, а в 02:22 предупредили, что дронов целая группа.
В городе раздавались взрывы: работала ПВО.
Где объявили воздушную тревогу ночью 10 декабря
По состоянию на 02:36 воздушная тревога, кроме Одесчины, продолжается в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях. Также красные на карте воздушных тревог части Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей.
Напомним, 1 декабря россияне атаковали нефтебазу в Овидиополе в Одесской области. В воздух попало почти 20 тонн загрязняющих веществ.
Также мы сообщали, что в Купянском районе Харьковщины россияне ударили беспилотником по зданию школы. Вспыхнул пожар, но обошлось без погибших и пострадавших.
Читайте Новини.LIVE!