В Одесі немає води та світла через атаку

Люди набирають технічну воду. Фото: Новини.LIVE

Частина Одеси сьогодні, 12 грудня, залишилася без водопостачання через масштабні відключення електроенергії. Причиною стала нічна атака російських окупантів на енергетичні об’єкти.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Де немає води

За їхньою інформацією, через знеструмлення окремих об’єктів компанії без води залишилися мешканці житлового масиву Лузанівка та колишнього житлового масиву Котовського. Використати генератори неможливо, оскільки помпове обладнання працює від високої напруги й потребує значної потужності.

Машина з технічною водою. Фото: ОМР

Де можна набрати технічну воду

В місті працюють машини з технічною водою за такими адресами:

бульвар Десантний, 14 — біля РАЦСу Пересипського району

вулиця Праведників світу — Слобідський ринок

вулиця Лузанівська, 67 — біля офісу КК "Клевер"

вулиця Жоліо-Кюрі, 26

вулиця Чорноморського козацтва, 95 — біля ЖКС "Пересипський"

вулиця Марсельська, 9 — біля супермаркету "Таврія В"

вулиця Кримська, 82

вулиця Владислава Бувалкіна (Бочарова), 1 — у дворі

вулиця Героїв оборони Одеси, 82 — біля дитячого майданчика

вулиця Ярослава Баїса (Висоцького), 5/1

вулиця Академіка Заболотного, 12

Також питну воду можна набрати в бюветах. У Пересипському районі їх два, а ще один на Куяльнику: ​

вул. Кримська, 71;

вул. Героїв оборони Одеси, 60в

Курорт Куяльник, 4.

Що зі світлом

У ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що у ніч на 12 грудня ворог знову атакував енергетичний об’єкт. Це вже двадцята підстанція, пошкоджена в регіоні з початку 2025 року. Під удар потрапив і об’єкт іншої енергокомпанії.

Наслідки влучання по енергетиці. Фото: ДТЕК

Станом на ранок енергетики відновили електропостачання майже для 40 тисяч клієнтів. Без світла залишаються ще близько 92 тисяч родин. Наразі відомо, що без світла частково Одеський обласний район, а також Пересипський та Приморський райони міста.

Повідомлення про відсутність світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Нагадаємо, уночі росіяни масовано обстріляли Одещину ударними дронами, є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури. Також ми повідомляли, що в Одесі та області сьогодні діють графіки відключення світла.