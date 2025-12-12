Відео
Нічна атака по Одесі та області  — що відомо про наслідки

Нічна атака по Одесі та області  — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:53
Атака дронів на Одесу — що відомо про наслідки
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Уночі Одесу та область росіяни масовано обстріляли ударними дронами. Є пошкодження житлового будинку, цивільної та енергетичної інфраструктури, частина міста тимчасово без світла.

Про це у п'ятницю, 12 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Читайте також:

Що відомо про наслідки

За його даними внаслідок ударів пошкоджено житловий будинок, складські приміщення, адміністративну будівлю та гараж. На кількох об’єктах виникли пожежі, їх оперативно ліквідували рятувальники. Інформації про загиблих чи поранених немає.

Прибирання наслудків атаки
Комунальники прибирають наслідки влучань. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Допомога мешканцям

В Одесі на локаціях, де сталося влучання, працює оперативний штаб. Комунальні служби прибирають уламки, допомагають закривати вибиті вікна та фіксують потреби людей. Благодійні організації забезпечують постраждалих гарячими напоями та найнеобхіднішим. 

Оперативний штаб
На місцях влучання людям надають допомогу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Світло та робота закладів

Водночас очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через пошкодження енергетичної інфраструктури частина Одеси та кілька населених пунктів району залишилися без електропостачання. Енергетики вже проводять відновлювальні роботи. Критична інфраструктура працює від генераторів. 

Пожежа на місці влучання
Влучання в енергетичний об'єкт. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Робота рятувальників

До ліквідації наслідків залучили значні сили. За даними ДСНС на місці працювали десятки одиниць техніки та майже сто рятувальників, а також добровільні пожежні команди.

Пожежа внаслідок влучання дрона
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Нагадаємо, на Харківщині загинув чоловік внаслідок атаки РФ. Також ми писали, що на Харківщині внаслідок російського удару безпілотником по будівлі навчального закладу спалахнула пожежа.

Одеса пожежа Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
