Атака дронов на Одессу - что известно о последствиях

Ночная атака по Одессе и области — что известно о последствиях
Ночью Одессу и область россияне массированно обстреляли ударными дронами. Есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры, часть города временно без света.
Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
Что известно о последствиях
По его данным в результате ударов повреждены жилой дом, складские помещения, административное здание и гараж. На нескольких объектах возникли пожары, их оперативно ликвидировали спасатели. Информации о погибших или раненых нет.
Помощь жителям
В Одессе на локациях, где произошло попадание, работает оперативный штаб. Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна и фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают пострадавших горячими напитками и самым необходимым.
Свет и работа заведений
В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Одессы и несколько населенных пунктов района остались без электроснабжения. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Критическая инфраструктура работает от генераторов.
Работа спасателей
К ликвидации последствий привлекли значительные силы. По данным ГСЧС на месте работали десятки единиц техники и почти сто спасателей, а также добровольные пожарные команды.
