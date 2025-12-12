Видео
Главная Одесса Ночная атака по Одессе и области — что известно о последствиях

Ночная атака по Одессе и области — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 08:53
Атака дронов на Одессу - что известно о последствиях
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Ночью Одессу и область россияне массированно обстреляли ударными дронами. Есть повреждения жилого дома, гражданской и энергетической инфраструктуры, часть города временно без света.

Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Что известно о последствиях

По его данным в результате ударов повреждены жилой дом, складские помещения, административное здание и гараж. На нескольких объектах возникли пожары, их оперативно ликвидировали спасатели. Информации о погибших или раненых нет.

Прибирання наслудків атаки
Коммунальщики убирают последствия попаданий. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Помощь жителям

В Одессе на локациях, где произошло попадание, работает оперативный штаб. Коммунальные службы убирают обломки, помогают закрывать выбитые окна и фиксируют потребности людей. Благотворительные организации обеспечивают пострадавших горячими напитками и самым необходимым.

Оперативний штаб
На местах попадания людям оказывают помощь. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Свет и работа заведений

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть Одессы и несколько населенных пунктов района остались без электроснабжения. Энергетики уже проводят восстановительные работы. Критическая инфраструктура работает от генераторов.

Пожежа на місці влучання
Попадание в энергетический объект. Фото: Олег Кипер/Telegram

Работа спасателей

К ликвидации последствий привлекли значительные силы. По данным ГСЧС на месте работали десятки единиц техники и почти сто спасателей, а также добровольные пожарные команды.

Пожежа внаслідок влучання дрона
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС

Напомним, в Харьковской области погиб мужчина в результате атаки РФ. Также мы писали, что в Харьковской области в результате российского удара беспилотником по зданию учебного заведения вспыхнул пожар.

Одесса пожар Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
