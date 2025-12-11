Графіки відключення світла в Одесі на 12 грудня

Дівчина йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні російські атаки на інфраструктуру України усі регіони наразі живуть в умовах енергетичних обмежень. Так, завтра, 12 грудня, в Одесі та області запроваджуються погодинні вимкнення світла одразу кількох груп одночасно, щоб збалансувати навантаження на мережу.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла. Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, вночі Одещина знову опинилася під ударом російських дронів, які атакували інфраструктуру. Також ми писали, що у місті сьогодні точкові відключення води.