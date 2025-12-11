Графики отключения света в Одессе на 12 декабря

Девушка идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных российских атак на инфраструктуру Украины все регионы сейчас живут в условиях энергетических ограничений. Так, завтра, 12 декабря, в Одессе и области вводятся почасовые отключения света сразу нескольких групп одновременно, чтобы сбалансировать нагрузку на сеть.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к какой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью Одесская область снова оказалась под ударом российских дронов, которые атаковали инфраструктуру. Также мы писали, что в городе сегодня точечные отключения воды..