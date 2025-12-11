Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине масштабные обесточивания после атаки — что известно

На Одесчине масштабные обесточивания после атаки — что известно

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 10:55
Отключение света в Одесской области после атаки: что известно сейчас
Разрушенная ТЭС. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области сегодня, 11 декабря, зафиксировали обесточивание после очередной ночной атаки дронов по энергообъектам. Энергетики уже начали аварийные работы и просят жителей экономить электричество.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

Реклама
Читайте также:

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. В результате — на утро есть обесточенные потребители в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже начались", — написали там.

Что известно об энергетической ситуации в Одесской области

По их данным, в результате обстрелов часть потребителей области осталась без света. В НЭК отметили, что поврежденное оборудование уже начали восстанавливать, а специалисты работают в усиленном режиме.

Как узнать время восстановления электроэнергии абонентам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Ситуация со светом в Украине: прогнозы на сегодня

Из-за масштабных ударов по энергосистеме, которые Россия осуществляет с начала года, во всех регионах действуют ограничения потребления. Речь идет о графиках ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения.

Сегодня, по состоянию на утро потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям и находится на уровне предыдущих дней. Впрочем, энергетики настаивают, что потребность в экономном использовании света остается. Вчера максимальная нагрузка наблюдалась утром, и подобная ситуация прогнозируется сегодня.

Напомним, российские дроны атаковали гражданскую, транспортную и энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, как будут действовать графики отключения света сегодня.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации