Отключение света в Одесской области после атаки: что известно сейчас

Разрушенная ТЭС.

В Одесской области сегодня, 11 декабря, зафиксировали обесточивание после очередной ночной атаки дронов по энергообъектам. Энергетики уже начали аварийные работы и просят жителей экономить электричество.

Об этом сообщает НЭК Укрэнерго.

"Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких областях. В результате — на утро есть обесточенные потребители в Одесской области. Аварийно-восстановительные работы уже начались", — написали там.

Что известно об энергетической ситуации в Одесской области

По их данным, в результате обстрелов часть потребителей области осталась без света. В НЭК отметили, что поврежденное оборудование уже начали восстанавливать, а специалисты работают в усиленном режиме.

Как узнать время восстановления электроэнергии абонентам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Ситуация со светом в Украине: прогнозы на сегодня

Из-за масштабных ударов по энергосистеме, которые Россия осуществляет с начала года, во всех регионах действуют ограничения потребления. Речь идет о графиках ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также почасовые отключения.

Сегодня, по состоянию на утро потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям и находится на уровне предыдущих дней. Впрочем, энергетики настаивают, что потребность в экономном использовании света остается. Вчера максимальная нагрузка наблюдалась утром, и подобная ситуация прогнозируется сегодня.

Напомним, российские дроны атаковали гражданскую, транспортную и энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также мы писали, как будут действовать графики отключения света сегодня.