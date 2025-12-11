Відключення світла на Одещині після атаки: що відомо зараз

Зруйнована ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині сьогодні, 11 грудня, зафіксували знеструмлення після чергової нічної атаки дронів по енергооб’єктах. Енергетики вже розпочали аварійні роботи й просять мешканців економити електрику.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Реклама

Читайте також:

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися", — написали там.

Що відомо про енергетичну ситуацію на Одещині

За їхніми даними, у результаті обстрілів частина споживачів області залишилася без світла. У НЕК наголосили, що пошкоджене обладнання вже почали відновлювати, а фахівці працюють у посиленому режимі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії абонентам

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Україні: прогнози на сьогодні

Через масштабні удари по енергосистемі, які Росія здійснює від початку року, в усіх регіонах діють обмеження споживання. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення.

Сьогодні, станом на ранок споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і перебуває на рівні попередніх днів. Утім енергетики наполягають, що потреба в ощадливому використанні світла залишається. Учора максимальне навантаження спостерігалося вранці, і подібна ситуація прогнозується сьогодні.

Нагадаємо, російські дрони атакували цивільну, транспортну та енергетичну інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, як діятимуть графіки відключення світла сьогодні.