Україна
Головна Одеса На Одещині масштабні знеструмлення після нічної атаки — що відомо

На Одещині масштабні знеструмлення після нічної атаки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 10:55
Відключення світла на Одещині після атаки: що відомо зараз
Зруйнована ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

На Одещині сьогодні, 11 грудня, зафіксували знеструмлення після чергової нічної атаки дронів по енергооб’єктах. Енергетики вже розпочали аварійні роботи й просять мешканців економити електрику.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Читайте також:

"Вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього — на ранок є знеструмлені споживачі на Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися", — написали там. 

Що відомо про енергетичну ситуацію на Одещині

За їхніми даними, у результаті обстрілів частина споживачів області залишилася без світла. У НЕК наголосили, що пошкоджене обладнання вже почали відновлювати, а фахівці працюють у посиленому режимі.

Як дізнатися час відновлення електроенергії абонентам

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Україні: прогнози на сьогодні

Через масштабні удари по енергосистемі, які Росія здійснює від початку року, в усіх регіонах діють обмеження споживання. Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також погодинні відключення.

Сьогодні, станом на ранок споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і перебуває на рівні попередніх днів. Утім енергетики наполягають, що потреба в ощадливому використанні світла залишається. Учора максимальне навантаження спостерігалося вранці, і подібна ситуація прогнозується сьогодні.

Нагадаємо, російські дрони атакували цивільну, транспортну та енергетичну інфраструктуру на Одещині. Також ми писали, як діятимуть графіки відключення світла сьогодні.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
