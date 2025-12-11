Відео
Головна Одеса Кіпер розповів про наслідки російської атаки на Одещину — фото

Кіпер розповів про наслідки російської атаки на Одещину — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 09:18
Атака дронів на Одещину — пошкоджено енергооб’єкт
Рятувальник працює на місці пожежі. Фото: ДСНС

Вночі Одещина знову опинилася під ударом російських дронів, які атакували цивільну, транспортну та енергетичну інфраструктуру. ППО збила більшість цілей, однак зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики та житлових будинків.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пожежа на енергооб'єкті
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Нічна атака — що відомо

За його словами, основною метою ворога були цивільні та інфраструктурні об’єкти регіону. Сили протиповітряної оборони знищили більшість безпілотників, однак кілька влучань спричинили пошкодження енергетичного об’єкта.

Унаслідок вибухових хвиль постраждали два приватні будинки, а також адміністративна будівля: у спорудах вибило двері та скління.

Робота рятувальників

На місці виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. За даними ДСНС, травмованих та загиблих немає. Для гасіння вогню на енергооб’єкті залучили також пожежний потяг "Укрзалізниці". Загалом у ліквідації наслідків брали участь 13 одиниць техніки та 52 рятувальники ДСНС. Долучилася й Асоціація добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та четверо вогнеборців.

Розпочато розслідування

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів — за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно з працівниками поліції проводять огляди місця події та фіксують наслідки атаки.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Запорізьку область, двоє людей отримали поранення. Також ми писали, що уночі російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Кременчуцькому районі. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
