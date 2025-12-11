Атака дронов в Одесской области - поврежден энергообъект

Спасатель работает на месте пожара. Фото: ГСЧС

Ночью Одесская область снова оказалась под ударом российских дронов, которые атаковали гражданскую, транспортную и энергетическую инфраструктуру. ПВО сбила большинство целей, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики и жилых домов.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночная атака — что известно

По его словам, основной целью врага были гражданские и инфраструктурные объекты региона. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство беспилотников, однако несколько попаданий вызвали повреждение энергетического объекта.

В результате взрывных волн пострадали два частных дома, а также административное здание: в сооружениях выбило двери и остекление.

Работа спасателей

На месте возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. По данным ГСЧС, травмированных и погибших нет. Для тушения огня на энергообъекте привлекли также пожарный поезд "Укрзализныци". Всего в ликвидации последствий принимали участие 13 единиц техники и 52 спасателя ГСЧС. Присоединилась и Ассоциация добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и четверо пожарных.

Начато расследование

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений — по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры совместно с работниками полиции проводят осмотры места происшествия и фиксируют последствия атаки.

Напомним, российские оккупанты атаковали Запорожскую область, два человека получили ранения. Также мы писали, что ночью российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.