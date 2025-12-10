Одесса: отключение света 11 декабря

Дом со светом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за последствий атак по энергетической инфраструктуре Украина продолжает экономить электричество. Так, 11 декабря, в Одессе и области снова вводят графики отключения света. Ограниченные меры коснутся сразу нескольких групп одновременно.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применять ко всем группам. Проверить, к которой принадлежит ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, ночью россияне снова нанесли удар дронами по Одесской области, один попал в объект инфраструктуры. Также мы писали, что пожар из-за российского обстрела, который возник на нефтебазе в Одесской области, вызвал значительный выброс загрязнителей в воздух..