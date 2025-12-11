Видео
Україна
Видео

По Одессе действуют локальные отключения воды — причины

По Одессе действуют локальные отключения воды — причины

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 15:10
Отключение воды в Одессе 11 декабря - перечень адресов
Люди идут с бутылками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 11 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Жителям советуют учесть это при планировании дня.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

По Одесі діють локальні відключення води — причини - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Геннадия Афанасьева
  • ул. Гранитная
  • ул. Складская
  • ул. Николаевская дорога, 168-172
  • ул. Лузановская (частично)
  • ул. Николаевская дорога (частично)
  • ул. 1-я Сортировочная (частично)
  • просп. Украинских Героев, 4
  • ул. Нины Строкатой, 25-41
  • ул. Греческая, 1, 35, 3/4
  • ул. Вице-адмирала Жукова, 3
  • переулок Красный, 7-24
  • ул. Европейская, 6, 22-26
  • ул. Греческая
  • ул. Святослава Караванского

По данным водоканала, работы продлятся до 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области в Измаильском районе зафиксировали заметное повышение уровня Дуная. Также на побережье в Санжейке зафиксировали новый масштабный оползень склона.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
