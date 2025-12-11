Отключение воды в Одессе 11 декабря - перечень адресов

Люди идут с бутылками. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 11 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Жителям советуют учесть это при планировании дня.

Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Геннадия Афанасьева

ул. Гранитная

ул. Складская

ул. Николаевская дорога, 168-172

ул. Лузановская (частично)

ул. Николаевская дорога (частично)

ул. 1-я Сортировочная (частично)

просп. Украинских Героев, 4

ул. Нины Строкатой, 25-41

ул. Греческая, 1, 35, 3/4

ул. Вице-адмирала Жукова, 3

переулок Красный, 7-24

ул. Европейская, 6, 22-26

ул. Греческая

ул. Святослава Караванского

По данным водоканала, работы продлятся до 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в Одесской области в Измаильском районе зафиксировали заметное повышение уровня Дуная. Также на побережье в Санжейке зафиксировали новый масштабный оползень склона.