Отключение воды в Одессе 11 декабря - перечень адресов

По Одессе действуют локальные отключения воды — причины
В четверг, 11 декабря, часть одесситов снова осталась без водоснабжения из-за аварийных работ на сетях. Жителям советуют учесть это при планировании дня.
Об этом в четверг, 11 декабря, сообщает "Инфоксводоканал".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Геннадия Афанасьева
- ул. Гранитная
- ул. Складская
- ул. Николаевская дорога, 168-172
- ул. Лузановская (частично)
- ул. Николаевская дорога (частично)
- ул. 1-я Сортировочная (частично)
- просп. Украинских Героев, 4
- ул. Нины Строкатой, 25-41
- ул. Греческая, 1, 35, 3/4
- ул. Вице-адмирала Жукова, 3
- переулок Красный, 7-24
- ул. Европейская, 6, 22-26
- ул. Греческая
- ул. Святослава Караванского
По данным водоканала, работы продлятся до 20:00, в зависимости от района. После завершения ремонтов водоснабжение обещают восстановить в полном объеме.
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в Одесской области в Измаильском районе зафиксировали заметное повышение уровня Дуная. Также на побережье в Санжейке зафиксировали новый масштабный оползень склона.
