Відключення води в Одесі 11 грудня — перелік адрес

Люди йдуть з пляшками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 11 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Мешканцям радять врахувати це під час планування дня.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Геннадія Афанасьєва

вул. Гранітна

вул. Складська

вул. Миколаївська дорога, 168-172

вул. Лузанівська (частково)

вул. Миколаївська дорога (частково)

вул. 1-а Сортувальна (частково)

просп. Українських Героїв, 4

вул. Ніни Строкатої, 25-41

вул. Грецька, 1, 35, 3/4

вул. Віцеадмірала Жукова, 3

пров. Красний, 7-24

вул. Європейська, 6, 22-26

вул. Грецька

вул. Святослава Караванського

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині в Ізмаїльському районі зафіксували помітне підвищення рівня Дунаю. Також на узбережжі в Санжійці зафіксували новий масштабний зсув схилу.