Україна
По Одесі діють локальні відключення води — причини

Дата публікації: 11 грудня 2025 15:10
Відключення води в Одесі 11 грудня — перелік адрес
Люди йдуть з пляшками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 11 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Мешканцям радять врахувати це під час планування дня.

Про це у четвер, 11 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".

Читайте також:
По Одесі діють локальні відключення води — причини - фото 1
Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси: 

  • вул. Геннадія Афанасьєва
  • вул. Гранітна
  • вул. Складська
  • вул. Миколаївська дорога, 168-172
  • вул. Лузанівська (частково)
  • вул. Миколаївська дорога (частково)
  • вул. 1-а Сортувальна (частково)
  • просп. Українських Героїв, 4
  • вул. Ніни Строкатої, 25-41
  • вул. Грецька, 1, 35, 3/4
  • вул. Віцеадмірала Жукова, 3
  • пров. Красний, 7-24
  • вул. Європейська, 6, 22-26
  • вул. Грецька
  • вул. Святослава Караванського

За даними водоканалу, роботи триватимуть до 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на Одещині в Ізмаїльському районі зафіксували помітне підвищення рівня Дунаю. Також на узбережжі в Санжійці зафіксували новий масштабний зсув схилу

комунальні послуги Одеса Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
