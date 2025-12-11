Відключення води в Одесі 11 грудня — перелік адрес

По Одесі діють локальні відключення води — причини
У четвер, 11 грудня, частина одеситів знову залишилася без водопостачання через аварійні роботи на мережах. Мешканцям радять врахувати це під час планування дня.
Про це у четвер, 11 грудня, повідомляє "Інфоксводоканал".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Геннадія Афанасьєва
- вул. Гранітна
- вул. Складська
- вул. Миколаївська дорога, 168-172
- вул. Лузанівська (частково)
- вул. Миколаївська дорога (частково)
- вул. 1-а Сортувальна (частково)
- просп. Українських Героїв, 4
- вул. Ніни Строкатої, 25-41
- вул. Грецька, 1, 35, 3/4
- вул. Віцеадмірала Жукова, 3
- пров. Красний, 7-24
- вул. Європейська, 6, 22-26
- вул. Грецька
- вул. Святослава Караванського
За даними водоканалу, роботи триватимуть до 20:00, залежно від району. Після завершення ремонтів водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, на Одещині в Ізмаїльському районі зафіксували помітне підвищення рівня Дунаю. Також на узбережжі в Санжійці зафіксували новий масштабний зсув схилу.
