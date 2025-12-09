Відео
Головна Одеса На Одещині піднявся рівень води в Дунаї — відкривають нові шлюзи

На Одещині піднявся рівень води в Дунаї — відкривають нові шлюзи

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 12:00
Рівень Дунаю піднявся в Придунав’ї: працюють нові шлюзи
Річка Дунай на Одещині. Фото: Ізмаїльська РДА

На Одещині в Ізмаїльському районі зафіксували помітне підвищення рівня Дунаю. Наразі уже відкрито додаткові гідроспоруди для посилення водообміну у каналах. 

Про це повідомили в Ізмаїльській РДА.

Читайте також:

Рівень води у Придунав'ї піднявся

За даними Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, за останній тиждень рівень Дунаю суттєво зріс. У Рені показник піднявся з 1,92 мБС (Ред. метрів Балтійської системи) до 2,98, в Ізмаїлі — з 0,90 до 1,66. Підвищення також спостерігається в Кислиці, Кілії та Вилковому. Така динаміка важлива для регіону, адже рівень річки безпосередньо впливає на можливість підтримувати водообмін у каналах та озерах.

Відкриття нових шлюзів

Станом сьогодні відкрито шлюзи Табачелло, Міжколгоспний, Головний, Кофа-Степовий, а також Прорва, Скунда, Громадський, Желявський і шлюз "105 км". Це дозволяє стабілізувати ситуацію в озерній системі та підтримувати циркуляцію води.

В озерах рівень води низький

У Придунайських озерах рівень води все ще низький, але зафіксовано невеликі позитивні зміни. У Катлабусі вода піднялася до позначки на 1 см вище рівня моря. У Кагулі показник змінився з 119 см до 118 см до НПР. В озерах Ялпуг, Картал і Кугурлуй рівень залишається практично незмінним — з 129 см до 128 см. У Китаї відставання від рівня моря зменшилось з 38 см до 36 см. У Сасику ситуація також не покращилася: з 18 см до 16 см. 

Нагадаємо, під Одесою зафіксували новий масштабний зсув схилу. Також ми писали, що у Чорноморці схил, який не укріплювали понад десять років, може невдовзі обвалитися.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
