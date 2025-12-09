Уровень Дуная поднялся в Придунавье: работают новые шлюзы

Река Дунай в Одесской области. Фото: Измаильская РГА

В Одесской области в Измаильском районе зафиксировали заметное повышение уровня Дуная. Сейчас уже открыты дополнительные гидросооружения для усиления водообмена в каналах.

Об этом сообщили в Измаильской РГА.

Уровень воды в Придунавье поднялся

По данным Дунайской гидрометеорологической обсерватории, за последнюю неделю уровень Дуная существенно вырос. В Рени показатель поднялся с 1,92 мБС(Ред. метров Балтийской системы) до 2,98, в Измаиле — с 0,90 до 1,66. Повышение также наблюдается в Кислице, Килии и Вилково. Такая динамика важна для региона, ведь уровень реки непосредственно влияет на возможность поддерживать водообмен в каналах и озерах.

Открытие новых шлюзов

На сегодняшний день открыты шлюзы Табачелло, Межколхозный, Главный, Кофа-Степной, а также Прорва, Скунда, Общественный, Желявский и шлюз "105 км". Это позволяет стабилизировать ситуацию в озерной системе и поддерживать циркуляцию воды.

В озерах уровень воды низкий

В Придунайских озерах уровень воды все еще низкий, но зафиксированы небольшие положительные изменения. В Катлабусе вода поднялась до отметки на 1 см выше уровня моря. В Кагуле показатель изменился с 119 см до 118 см к НПР. В озерах Ялпуг, Картал и Кугурлуй уровень остается практически неизменным - с 129 см до 128 см. В Китае отставание от уровня моря уменьшилось с 38 см до 36 см. В Сасыке ситуация также не улучшилась: с 18 см до 16 см.

