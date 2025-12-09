Оползень в Санжейке под Одессой: свежее видео берега

Оползень под Одессой. Фото иллюстративное: кадр из видео

На побережье в Санжейке под Одессой зафиксировали новый масштабный оползень склона. На видео видно, как море во время шторма забрало еще десятки метров глиняных круч, а места, где еще летом ходили люди, превратились в пропасть.

Видео разрушения обнародовали авторы канала "Зоотроп".

Оползень под Одессой

Кадры, которые появились в сети сделаны вечером 7 декабря. Автор видео говорит, что приехал в Санжейку после звонка местных. Ему сообщили, что склон "пополз" и грунт снова сдвинулся к морю. На видео видно длинную линию разлома, которая тянется вдоль берега.

Фрагмент склона, который ранее лишь немного съехал, теперь опустился значительно ниже и откололся большей частью.

Тропинки и лестницы на склоне

На видео хорошо видно, как меняется ландшафт буквально за один сезон. Тропинка, по которой летом спускались к морю, теперь обрывается резким перепадом высот, а дальше вместо дорожки уже обрыв. Похожая судьба постигла и несколько самодельных лестниц: их смыло вместе с частью склона.

Автор показывает и предупредительный знак "Осторожно, обвал", который в прошлом году стоял вверху, у края обрыва. Теперь табличка уже внизу, вместе со сдвинутой массой грунта.

Вода подошла вплотную к домам

Отметим, что пляжа в Санжейке фактически не осталось. Волны подходят прямо под глиняный обрыв и вымывают его основу. За несколько последних лет, по словам автора, из примерно двухсот метров обрывов в этой части побережья осталось около пятидесяти. Остальные море уже "съело".

На видео видно жилые дома, стоящие уже почти на краю обрыва. Автор видео предполагает, что при темпах нынешнего разрушения некоторых фрагментов береговой линии может не остаться до весны.

Напомним, в Сухом лимане в Одесской области зафиксировали уже второе масштабное загрязнение за последний год. Также мы писали, что восстановление Ивановского путепровода в Одессе будет полностью оплачено правительством Японии.