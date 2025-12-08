Япония оплатит реконструкцию Ивановского моста в Одессе

Ивановский путепровод в Одессе. Фото: ОГС

Реконструкция, а точнее полное восстановление, Ивановского путепровода в Одессе, будет полностью оплачена правительством Японии. Строительство планируют начать в 2027 году, после получения финансирования.

Об этом стало известно из заседания общественных слушаний по проекту бюджета Одесской городской территориальной громады.

Финансирование от Японии

Во время общественных слушаний руководитель департамента экономического развития Андрей Розов сообщил, что расходы полностью покрывает японское правительство без участия городского бюджета. По предварительным планам, финансирование поступит в 2026 году, а работы стартуют в 2027-м.

"Это проект транспортной инфраструктуры Ивановский путепровод, который будет полностью профинансирован за счет Японии. Это, так сказать, полностью сумма международной технической помощи, которая будет реализована при участии японского правительства без участия бюджета Одесской городской территориальной громады", — сказал Розов.

Что включает реконструкция

Согласно Единому проектному портфелю Одесской громады, стоимость работ составляет ориентировочно 1,75 миллиарда гривен.

Проект включает комплексное обновление:

капитальный ремонт моста;

обустройство контактной троллейбусной сети;

установление современного наружного освещения;

создание системы отвода дождевых вод;

перенос инженерных коммуникаций, которые мешают работам: электро- и газоснабжения, линий ВЛ-110 кВ, сетей связи и железной дороги.

Почему реконструкция срочная

Отметим, Ивановский мост признали непригодным к полноценной эксплуатации еще в 2021 году. Для грузовиков массой более пяти тонн и пешеходов его закрыли, а часть общественного транспорта перенаправили по другим маршрутам. Сейчас проезд возможен только по внутренним полосам моста.

