Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Мост в Одессе обновят за счет Японии — что известно

Мост в Одессе обновят за счет Японии — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 11:56
Япония оплатит реконструкцию Ивановского моста в Одессе
Ивановский путепровод в Одессе. Фото: ОГС

Реконструкция, а точнее полное восстановление, Ивановского путепровода в Одессе, будет полностью оплачена правительством Японии. Строительство планируют начать в 2027 году, после получения финансирования.

Об этом стало известно из заседания общественных слушаний по проекту бюджета Одесской городской территориальной громады.

Реклама
Читайте также:

Финансирование от Японии

Во время общественных слушаний руководитель департамента экономического развития Андрей Розов сообщил, что расходы полностью покрывает японское правительство без участия городского бюджета. По предварительным планам, финансирование поступит в 2026 году, а работы стартуют в 2027-м.

"Это проект транспортной инфраструктуры Ивановский путепровод, который будет полностью профинансирован за счет Японии. Это, так сказать, полностью сумма международной технической помощи, которая будет реализована при участии японского правительства без участия бюджета Одесской городской территориальной громады", — сказал Розов.

Что включает реконструкция

Согласно Единому проектному портфелю Одесской громады, стоимость работ составляет ориентировочно 1,75 миллиарда гривен.
Проект включает комплексное обновление:

  • капитальный ремонт моста;
  • обустройство контактной троллейбусной сети;
  • установление современного наружного освещения;
  • создание системы отвода дождевых вод;
  • перенос инженерных коммуникаций, которые мешают работам: электро- и газоснабжения, линий ВЛ-110 кВ, сетей связи и железной дороги.

Почему реконструкция срочная

Отметим, Ивановский мост признали непригодным к полноценной эксплуатации еще в 2021 году. Для грузовиков массой более пяти тонн и пешеходов его закрыли, а часть общественного транспорта перенаправили по другим маршрутам. Сейчас проезд возможен только по внутренним полосам моста.

Напомним, в Одесской области появится современный детский медцентр, который профинансирует Италия. Также мы писали, что в Черноморце склон, который не укрепляли более десяти лет, может обвалиться, а в Санжейце оползень уже уничтожил часть пляжа.

Одесса мост ремонт Одесская область Новости Одессы реконструкция
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации