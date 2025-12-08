Японія оплатить реконструкцію Іванівського мосту в Одесі

Іванівський шляхопровід в Одесі. Фото: ОМР

Реконструкція, а точніше повне відновлення, Іванівського шляхопроводу в Одесі, буде повністю оплачена урядом Японії. Будівництво планують розпочати у 2027 році, після отримання фінансування.

Про це стало відомо з засідання громадських слухань щодо проєкту бюджету Одеської міської територіальної громади.

Фінансування від Японії

Під час громадських слухань керівник департаменту економічного розвитку Андрій Розов повідомив, що витрати повністю покриває японський уряд без участі міського бюджету. За попередніми планами, фінансування надійде у 2026 році, а роботи стартують у 2027-му.

"Це проєкт транспортної інфраструктури Івановський шляхопровід, який буде повністю профінансований коштом Японії. Це, так би мовити, повністю сума міжнародної технічної допомоги, яку буде реалізована за участю японського уряду без участі бюджету Одеської міської територіальної громади", — сказав Розов.

Що включає реконструкція

Згідно з Єдиним проєктним портфелем Одеської громади, вартість робіт становить орієнтовно 1,75 мільярда гривень.

Проєкт включає комплексне оновлення:

капітальний ремонт мосту;

облаштування контактної тролейбусної мережі;

встановлення сучасного зовнішнього освітлення;

створення системи відведення дощових вод;

перенесення інженерних комунікацій, які заважають роботам: електро- і газопостачання, ліній ПЛ-110 кВ, мереж зв’язку та залізниці.

Чому реконструкція термінова

Зазначимо, Іванівський міст визнали непридатним до повноцінної експлуатації ще у 2021 році. Для вантажівок масою понад п’ять тонн та пішоходів його закрили, а частину громадського транспорту перенаправили іншими маршрутами. Зараз проїзд можливий лише внутрішніми смугами мосту.

